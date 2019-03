Kanadský důl! Mladíci drtí americké kurty, objev předčí pouze Nadal | iSport.cz

„Je někde jinde.“

„Nezastavitelný.“

Podobné věty a slova se nyní snáší na mladičkého Felixe Augera-Aliassimeho.

Při pohledu na kalifornské kurty v Indian Wells a nyní ty v Miami se zdá, že Kanada má velmi dobře našlápnuto k tomu, aby se zanedlouho stala v tenisovém prostředí krutovládcem. Momentálně by se stát v Severní Americe dal nazvat královstvím tenistů teenagerů.

Za ženský tábor o to horoucně usiluje Bianca Andreescuová. Vítězství v Indian Wells nečekaně urvala jako teprve osmnáctiletá teenagerka. A stejně starý, čí spíše mladý, je právě Auger-Aliassime. Ten nyní řádí na Floridě.

Ještě šest týdnů zpět byl mimo první stovku v žebříčku. Teď se z něj stává nová hvězda. Na modrých dvorcích Miami se více než zdatně prokousává turnajovým pavoukem. Už je v semifinále, ve kterém ho čeká střetnutí s loňským šampionem a aktuální světovou devítkou Johnem Isnerem.

A těžko se hledá důvod, proč by po zápase s americkým dlouhánem neměl jít ještě dál. Předvádí skvělý tenis, ke kterému mu výrazně pomáhá dokonalý pohyb a nápadité údery. Navíc, bilance Augera-Aliassimeho proti hráčům z TOP 20 je naprosto skvostná. Pět utkání = pět výher. Ta poslední se zrodila v zápase s Chorvatem Bornou Čoričem.

„Opravdu jsem nečekal výhru,“ hodnotil svůj postup přímo z kurtu aktuálně 57. hráč žebříčku. Už teď je jisté, že v příštím týdnu vyšplhá minimálně na 33. pozici. „Úplně si neuvědomuji, co se teď děje. Tolik se soustředím na to, abych dělal to, co mám, že mi to nedochází. Až přijde po turnaji pauza, tak bude čas vše vstřebat.“

Podívejte se na průřez dosavadní kariéry Felixe Augera-Aliassimeho:

Fantastickou štreku zažívá na turnaji, který spadá do kategorie Masters. Vítěz akcí s tímto označením obdrží 1000 bodů - po grandslamech jde o ty nejštědřejší zastávky v seriálu ATP World Tour. Na těchto podnicích už vyhrál devět duelů. Rodák z Montrealu tohoto dílčího úspěchu dosáhl v osmnácti letech, sedmi měsících a dvaceti dnech. Jediným hráčem, který to zvládl ještě dříve, zůstává Rafael Nadal.

A mladá síla není na jihovýchodním pobřeží Spojených států zastoupena pouze Augerem-Aliassimem. Je v tom opět „namočen“ hráč hájící kanadské barvy - Denis Shapovalov. Za pětatřicetiletou existenci turnaje v Miami se stalo nestalo nikdy, že by dva teenageři hráli semifinále. Kór z jedné země.

Shapovalov už je na dvorcích poměrně zavedený pojem, ovšem na svůj první titul stále čeká.

Semifinalisté z Miami, kteří nedosáhli dvaceti let Felix Auger-Aliassime 2019 Denis Shapovalov 2019 Rafael Nadal 2005 Lleyton Hewitt 2000 Novak Djokovič 2007 Andy Murray 2007 Andre Agassi 1990



V Miami se benjamínkům dařilo výrazněji v roce 2007, kdy se naposledy objevili mezi nejlepší osmičkou dva teenageři. Andy Murray tehdy skončil ve čtvrtfinále, Novak Djokovič slavil triumf. „Je čest být srovnáván s takovýmito skvělými hráči. Ukazuje mi to, že jsem na správné cestě,“ poznamenal k historickému okénku Auger-Aliassime.

Porovnání s ikonami je pěkné, ovšem mladá hvězda si dokázala vybojovat primát, o nějž se nemusí dělit s nikým. Kanaďan je nejmladším tenistou, kterému se na akci u Atlantiku podařilo proniknout mezi nejlepší čtyřku. „Samozřejmě je to něco speciálního, protože o takovýchto chvílích sníte, pro ně tvrdě dřete. Jsem ohromně šťastný,“ zakončil stále s nevěřícným výrazem.

Putování Andreescuové podnikem v Miami sice skončilo „už“ v osmifinále, nicméně je zcela jasné, že Kanada má v ročníku 2000 dva diamanty, které by měly v dalších měsících letech na ceně jen nabírat.