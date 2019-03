Osobitá šampionka. Talent těží i z meditace, šok jí přivál miliony | iSport.cz

O bleskové přeměně z nadějné tenistky na superstar okruhu WTA svědčí jeden fakt. Před akcí v Indian Wells si ve své – zatím kraťounké kariéře – přišla Bianca Andreescuová na přibližně 350 tisíc amerických dolarů. Po odjezdu z kalifornské destinace věděla, že na její účet přiteče 1,35 milionu stejné měny (asi 30 milionů korun).

„Je neuvěřitelné, co se mi povedlo během celého týdne - vlastně dvou týdnů!“

Tato věta vystihuje vše. Andreescuová zatím nikdy neměla možnost pobýt na jedné tenisové zastávce takovou dobu.

Celkové vítězství mladičké Kanaďanky na turnaji, který je svojí prestižností považován za pátý grandslam, nemohlo nevzbudit obdivné hlasy ze všech stran. „Z divoké karty až na šampionku Indian Wells. Bianca Andreescuová se zapsala do dějin,“ gratuloval kanadský premiér Justin Trudeau.

From a wild card to the Indian Wells champion – Bianca Andreescu just made history. Congratulations, @Bandreescu_! #BiancaRising 🎾🇨🇦 https://t.co/0IBTOfcZQH