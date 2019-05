Petera o nové kometě českého tenisu: Muchová? Materiál pro top 10 | iSport.cz

Na největší tenisové scéně prosvitlo nadání Karolíny Muchové poprvé loni při US Open. Ve Flushing Meadows prolétla z kvalifikace až do 3. kola, ve struhujícím nočním zápase na čtrnáctitisícovém kurtu Louise Armstronga zničila svým pestrým tenisem i grandslamovou šampionku a bývalou jedničku Garbiňe Muguruzaovou. Od té doby stále roste, letos má zápasovou bilanci 19:5 a poprvé v kariéře si zahraje v Praze o titul z WTA Tour.

Povězte, jak jste přišel na tenhle ryzí tenisový talent?

„Kdysi, když jsem ještě měl turnaj v Plzni, přišel za mnou její trenér Pavel Šnobl, jestli bych jí nedal kartu. Dostala ji, byl jsem se na ni podívat a strašně se mi líbilo, jak hraje. Byl to jiný tenis, ona je strašně šikovná. Říkal jsem si: V té něco je. V tu dobu ale svého sponzora měla, tak ode mě dostala alespoň dvakrát kartu na turnaj v Praze. Aniž bych s ní měl cokoliv společného, snažil jsem se jí pomáhat. A pak za mnou jednou přišla, že sponzor končí a jestli bych měl zájem. Takže jsme spolu manažersky začali asi dva roky nazpět. A zatím to funguje docela dobře. Ona je hrozně bezproblémový typ. Klidná, poměrně rozumná, nemá žádné manýry. Fakt fajn holka.“

Navíc se na její tenis krásně dívá, hraje jinak než ostatní, umí snad úplně všechno.

„Má výhodu, že je schopná kdykoliv měnit rytmus hry. Díky tomu, že je tak technicky vybavená, se dá najít cesta proti každé soupeřce. Když máte hráčku, která umí jenom něco, máte omezené možnosti. Nemůžete říct Hlaváčkové, aby hrála vysoké lifty, jelikož je prostě neumí. Karolína umí téměř všechno, v tom je její velký potenciál. A má opravdu velmi kvalitní hlavu, v zápase se nezalekne žádné situace, nepropadá panice. Je takový flegmatik. Nebojí se velkých zápasů, velkých jmen. Nedělá s ní nic, že hraje s Kerberovou nebo Svitolinovou. V tomhle je hodně dobrý materiál.“

Až posílí tělo a zlepší se fyzicky, bude ještě lepší, že?

„Ano, nejslabší stránka je fyzická, ať už kondice nebo zdraví. To se musí hrozně hlídat. Dneska už má svého fyzia, což také chvilku trvalo, než jsem jí vysvětlil, že bez něj to nejde. Dělá s Michalem Novotným (známý český fyzioterapeut žijící na Tenerife) a když není on, dorazí jeho španělský pomocník. Je tady s ní v Praze, přijel za námi i na Miami. Karolína už dnes má profesionální zázemí pro svůj výkon.“

Jak důležitým zlomem bylo pro Muchovou loňské US Open?

„Velkým. Ona není ušlápnutá, je přirozeně sebevědomá. Ale na US Open zjistila, že může hrát s kýmkoliv, i velké zápasy na velkých kurtech. Přelom to byl i bodově. Posunul ji v žebříčku a dal jí možnost hrát lepší turnaje.“

A tak letos už nastoupila proti Karolíně Plíškové, trápila Kerberovou nebo Svitolinovou…

„Ale takových zápasů musí odehrát ještě mnohem víc, aby zjistila, že s hvězdami je to boj o každý míč. Protože ještě pořád hraje mnoho utkání, v nichž když udělá chybu, ta druhá jí to vrátí. Ale velké hráčky vám to nevrátí. Uděláte chybu a ony vás dorazí. V top zápasech jde o každý míč, nemůžete si dva gamy dáchnout a pak to dorazit.“

Po turnaji v Praze poskočí Muchová poprvé do elitní stovky žebříčku a to dost hluboko, minimálně do osmé desítky. Bude pro ni velkou pomocí, že se už vyhne kvalifikacím?

„Ohromnou. To je nakonec i klíč úspěchu v Praze, protože nemusela hrát kvaldu a dostala volnou kartu. S jejím současným fyzickým fondem je pro ni každý zápas zátěž. Hrát tři kola v kvaldě, tak tady tak daleko nedojde. Tím jsem si skoro jistý. Doktor (Miroslav Černošek) s Petrou (Černoškovou, ředitelkou turnaje) ji tou kartou zachránili.“

Muchová trénuje na konkurenčním ČLTK, i mezi vámi a Černoškem panovalo v minulosti napětí. Jak se stalo, že Karolína stejně dostala volnou kartu po Lucii Šafářové?

„Bylo to inteligentní zhodnocení Petry (Černoškové). Když se podívala na kandidátky, viděla, že Karolína má asi největší šanci ji využít. A to se taky stalo.“

Kde vidíte strop Muchové?

„Nenechme se unášet. Teď to jde rychle, soupeřky ji ale taky načtou, zjistí její slabé stránky a ty dobré hráčky je budou umět využívat. Když ji Kerberová viděla poprvé v Miami, bylo to 3:6, 1:2 a vůbec nevěděla, co má dělat, byla jasně horší. Pak to zlomila tím, že se nechala dvacet minut ošetřovat. I tyhle věci se musí Karolína naučit.“

Až se otříská v nejvyšších patrech, jak dobrá tedy může být?

„Pokud bude zdravá, je skoro povinnost, aby se kolem třicítky systematickou prací dostala. A pak už je to o detailech, štěstí. Ale potenciál, aby byla v top 10, má. Vážně nevidím žádný důvod kromě zranění, proč by neměla být v top 10. Protože tenisovými dovednostmi na to fakt má.“

Sama říká, že sleduje hlavně mužský tenis, svou chytrostí na kurtu se vymyká tomu ženskému.

„Tak to hraje od malička, kraťásky, čopíčky. Má to vrozené, nemusíte jí říkat, že teď musí zahrát deset kraťasů. Když to v sobě nemáte, tak je nezahrajete. Když má dobrou příležitost, podívá se, kde je soupeřka, vyťukne si to. Nebo je ta druhá na síti a ona vidí, že neumí hrát voleje, tak toho využije. Herně je opravdu velmi chytrá.“

A pohybový talent má také obrovský.

„Potřebuje dělat na rychlosti a výbušnosti, ale naturální pohyblivost má. Je na ní vidět, že to není vydřené, je přirozený talent. Když jí hodíte fotbalový míč, normálně si s ním s přehledem dribluje. Její táta trénuje fotbal v Jihlavě a myslím, že pár jeho kluků by na tom bylo technicky hůř. (úsměv) Je fakt šikovná na balón, na každý sport.“

Otec Josef je někdejším výborným fotbalistou, zázemí sportovní rodiny je také plus, že?

„Velké. Je to dané asi tím, že táta byl opravdu dobrý fotbalista, ve sportu se pohybuje dlouho a uvědomuje si, že můžete hrát půl roku jako bůh, a půl roku vůbec nic. Karolína má výborné zázemí, rodiče ji dokážou podržet, i když to není úplně ono.“