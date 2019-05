Zraněné hvězdy. Z turnaje v Římě se odhlásili Federer i Ósakaová | iSport.cz

"Ráno jsem se probudila a vůbec jsem nemohla pohnout palcem. Když jsem při tréninku zkusila uchopit raketu, pořád to bolelo," řekla Ósakaová na tiskové konferenci. "Teď jsem smutná a zklamaná, protože jsem dnes opravdu chtěla hrát. Proti Kiki by to pro mne byl vzhledem k její formě dobrý test," dodala jednadvacetiletá Japonka. Bertensová se o finále utká s vítězkou čtvrtfinálového zápasu mezi Markétou Vondroušovou a Britkou Johannou Kontaovou.

Bez ohledu na výsledek turnaje Ósakaová nepřijde o post jedničky. Rumunka Simona Halepová, která v případě celkového vítězství mohla vítězku posledních US Open a Australian Open na trůnu vystřídat, podlehla v druhém kole Vondroušové.

Federer letos na antuce hraje po tříleté pauze a po čtvrtfinálové účasti v Madridu ve čtvrtek v Římě během několika hodin vyřadil Joaa Sousu z Portugalska a po obratu a třísetové bitvě i světovou patnáctku Bornu Čoriče z Chorvatska. Duel proti řeckému soupeři Stefanosi Tsitsipasovi zrušil sedmatřicetiletý Švýcar podle pořadatelů kvůli nespecifikovanému zranění pravé nohy.