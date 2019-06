Bartyová válí, díky titulu skočí na trůn. Neuvěřitelná cesta, jásala | iSport.cz

Bartyová před dvěma týdny po finálové výhře nad Markétou Vondroušovou ovládla pařížský grandslam na antuce a po týdenní pauze zvládla hladce přechod na trávu. Pasovala se tak do role hlavní favoritky i pro Wimbledon, jenž začíná za týden.

"Byla to neuvěřitelná cesta. Jako malé dítě vždycky sníte o tom, že se stanete světovou jedničkou, ale to, že k tomu dojde, je neskutečné. Opravdu jsem to nečekala, s týmem jsme si dali letos za cíl světovou desítku," uvedla Bartyová, jež se stane 27. jedničkou od zavedení žebříčku.

Rodačka z australského Ipswiche prodloužila vítěznou sérii už na dvanáct zápasů, navíc v Birminghamu neztratila set. V čele žebříčku vystřídá po 21 týdnech Japonku Naomi Ósakaovou, jež se dostala na první místo díky finálovému triumfu na Australian Open nad Petrou Kvitovou. V Birminghamu Ósakaová vypadla v 2. kole.

Cesta Bartyové na vrchol byla hodně nezvyklá. Někdejší juniorská wimbledonská šampionka přerušila v roce 2014 kvůli zdravotním a psychickým problémům tenisovou kariéru a věnovala se kriketu. K tenisu se vrátila v roce 2016. "Před třemi a půl lety jsme začali od nuly bez postavení na žebříčku a teď jsme tady. Je to mimořádný úspěch pro mě a můj tým," řekla.

Dnešní titul je pro Bartyovou třetí v sezoně a šestý v kariéře. V Birminghamu ukončila dvouleté panování Kvitové, jež ji v roce 2017 porazila ve finále a letos na turnaji kvůli zranění ruky nestartovala.

Světovou devatenáctku Görgesovou zdolala turnajová dvojka za hodinu a půl. Německá tenistka měla v druhém setu za stavu 5:4 setbol, ale Bartyová situaci zvládla, v následujícím gamu vzala soupeřce servis a poté utkání dopodávala čistou hrou.

V semifinále aktuální nejlepší hráčku světa nezastavila ani Barbora Strýcová, která v Birminghamu hraje o titul ve čtyřhře.

Tenisový turnaj žen v Birminghamu (tráva, dotace 1,006.263 dolarů):

Dvouhra - finále:

Bartyová (2-Austr.) - Görgesová (8-Něm.) 6:3, 7:5.