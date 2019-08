Murray po návratu prohrál. První kroky na kurtu si natáčel na mobil | iSport.cz

Trojnásobný grandslamový šampion Murray se ke dvouhře vrátil po sedmi měsících. V lednu v Melbourne dokonce naznačoval konec kariéry, ale druhá operace problémové kyčle ho zbavila bolestí a Murray se po několika turnajích ve čtyřhře objevil v Ohiu díky divoké kartě i v pavouku dvouhry.

Comeback dvaatřicetiletého Murrayho provázela v Cincinnati velká očekávání a on sám nastupoval na kurt s mobilním telefonem, na nějž si natáčel své první kroky na kurtu. Ten nakonec opouštěl po půldruhé hodině jako poražený - o rok starší Gasquet díky jeho bekhendu do autu proměnil první mečbol a zdolal ho poprvé od roku 2012.

