Murray hraje u Nadala doma za "drobné", vítězí a může potkat Rosola | iSport.cz

Když na konci roku 2016 ovládl Turnaj mistrů, bral v hrubé podobě 2,4 milionu dolarů (přibližně 56 milonů korun). O několik měsíců dříve dva miliony dolarů (46 milionů korun) za vítězství na Wimbledonu.

Srpen 2019. Andy Murray se účastní turnaje na Mallorce, kde je celkový rozpočet na odměny pro hráče pouhých 46 tisíc dolarů (jeden milion dolarů). Ovšem slovo potupa v mysli rodáka z Glasgow nehledejte.

Dvaatřicetiletý tenista je více než rád, že může hrát zápasy. Po táhlých peripetiích s kyčlí to vypadalo na konec kariéry. V takovém duchu se ostatně sám Murray vyjádřil po porážce na letošním Australian Open.

Ještě v lednu absolvoval již druhou operaci pravého kyčelního kloubu. Budoucnost na kurtech? V tu chvíli opravdu neznámá. Proto by tehdy bral každý další zápas zapsaný ve statistikách jako bonus.

Odměna za trpělivost přichází postupně. Teď se dočkal také prvních výher ve dvouhře od chvíle, kdy se ocitl podruhé se stejným problémem na operačním sále. Na okruhu ATP mu to minulý týden ve Winston-Salemu nevyšlo. Tak zamířil o pár tenisových pater níž. Přihlásil se na challenger na největším z Baleárských ostrovů. Turnaj tohoto typu hrál naposledy před čtrnácti lety.

Takže zatímco tenisová smetánka bojuje o miliony dolarů na účtě a stovky bodů do žebříčku na US Open, Murray si vystačí s málem. Zápolení na grandiózních stadionech ve Flushing Meadows odmítl.

Prestiž podniku v Manacoru na druhou stranu dodává to, že nese jméno Rafaela Nadala. Celou akci totiž hostí antukový král ve své akademii. Letos podruhé.

Když k tomu přidáte hráče Murrayho kalibru, získává jinak ne tolik sledovaná kategorie turnajů skvělou reklamu. Nehledě na to, že nyní Murraymu patří až 328. místo ve světovém žebříčku. Trojnásobný grandslamový šampion bez problémů postupuje dál. Na úvod vyškolil za 44 minut mladičkého Francouze Imrana Sibilleho 6:0, 6:1, v úterý ve večerních hodinách si – také poměrně v poklidu – poradil se slovenským tenistou Norbertem Gombosem 6:3, 6:4.

Zpráva o výsledcích Murrayho se donesla až do vzdáleného New Yorku, kde by rád po dvou letech slavil trofej z US Open Rafael Nadal.

Když byl Španěl po hladké výhře v prvním kole nad Johnem Millmanem dotázán na to, jaký název má tenisový turnaj, který se aktuálně koná na Mallorce, začal se červenat. „Rafa Nadal,“ dostala ze sebe s ostychem současná světová dvojka a začala se smát.

„Jsem opravdu rád, že se taková akce pořádá u mě doma,“ culil se Nadal. Pak už zvážněl. „A opravdu mě těší, že na ní hraje Andy Murray. Je to skvělá zpráva. Ale úžasné je to především pro něj samotného a celý sportovní svět.“

Na stejné akci jako Murray je také český tenista Lukáš Rosol. Aby se však poprvé od roku 2016 potkali na jednom dvorci, museli by oba postoupit až do finále. Nacházejí se v opačných stranáh pavouka.

Bojovat o titul by podle očekávání ale měl spíše jen bývalý světový hráč číslo 1. Pokud by jeho tažení bylo úspěšné, měl by ve sbírce první vavřín z challengeru od srpna 2005. Tehdy osmnáctiletý Murray kraloval v americkém Binghamtonu.

Další Murrayho překážkou bude ve čtvrtek Ital Matteo Viola.