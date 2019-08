Murray po návratu odmítl dvouhru na US Open. Nezvládl by pět setů? | iSport.cz

Dvaatřicetiletý Murray se v lednu po Australian Open podrobil druhé a už výrazně náročnější operaci problémové kyčle, aby se zbavil bolestí a prodloužil si aktivní, případně i tenisový život. To se mu povedlo. Kariéru ukončit nemusel a po pár deblových zápasech si v pondělí prožil návrat na kurt ve dvouhře.

S Francouzem Gasquetem hrál půldruhé hodiny, než podlehl dvakrát 4:6. Dvojnásobný vítěz tamního Masters (z let 2011 a 2008) přiznal, že v závěru už měl unavené nohy.

"Nevěděl jsem, co mám čekat. Ale bylo to ok. Určitě se dala spousta věcí udělat líp, ale nehrál jsem několik měsíců a to se projevilo," hodnotil Murray. Na kurtu se pohyboval hlavně do stran, pohyb dopředu mu dělal problémy.

"Když zahrál kraťas, několikrát jsem k míčku ani neběžel. Nezareagoval jsem, ale to nesouvisí s kyčlí," ujistil. Nedostatek herní praxe se projevil i ve fyzické kondici. "Na konci jsem už měl těžké nohy v porovnání s tím, co by normálně bylo, kdybych odehrál více zápasů," dodal.

Po pondělní zkušenosti na posledním grandslamu sezony dvouhru vzdal a divokou kartu odmítl. Zřejmě i proto, že by mu mohl hrozit pětisetový zápas. "Singl na US Open hrát nebudu. Dřív než po dnešní zkušenosti bych nebyl schopen se rozhodnout," řekl po ostře sledovaném návratu. Zda příští týden nastoupí do dvouhry na turnaji ve Winston-Salemu, ještě uvidí.

US Open začne 26. srpna. Murray z něj odjížděl jako šampion v roce 2012. O necelý rok později dobyl vytoužený Wimbledon a před třemi lety na trávě v domácím All England Clubu triumf zopakoval.