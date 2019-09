Kvitová a Bouzková jdou ve Wu-chanu dál. Martincová uspěla v Taškentu | iSport.cz

Kvitová měla posledních několik měsíců problémy s předloktím levé ruky a nosí na ní při hře "rukáv". Ve Wu-chanu, kde triumfovala v letech 2014 a 2016, se představila na WTA Tour poprvé od vyřazení v druhém kole US Open na konci srpna.

Devětadvacetiletá Kvitová měla ve 2. kole s o rok mladší Hercogovou větší problémy jen v prvním setu, kdy musela v tie-breaku za stavu 5:6 odvracet setbol. Slovinka se ale příležitosti zalekla a Češka otočila na 8:6. V druhé sadě česká favoritka odskočila do vedení 5:2 a zápas při celkově třetím mečbolu ukončila za hodinu a tři čtvrtě.

"Jsem ráda, že jsem dneska odehrála docela slušné utkání. První set byl opravdu jen o pár míčcích, a to především v tie-breaku, kde jsem prohrávala a nějak jsem to vybojovala. To asi celý zápas rozhodlo," řekla na tiskové konferenci Kvitová, jež se v 3. kole střetne buď s Američankou Sloane Stephensovou, nebo Číňankou Wang Ja-fan.

Dokonce pět mečbolů potřebovala v 1. kole jednadvacetiletá Bouzková proti Slovince Tamaře Zidanšekové, jež v pavouku nahradila Karolínu Muchovou, která se po nedělním zisku titulu v Soulu z turnaje odhlásila. Mladá Češka nakonec zvítězila 6:1, 6:3 a v druhém kole ji čeká domácí Číňanka Wang Čchiang, jež měla na úvod volný los.

Pro Siniakovou skončil prestižní turnaj ve dvouhře v prvním kole po prohře s Belgičankou Elise Mertensovou 4:6, 0:6. Česká tenistka tak neobhájí loňské čtvrtfinále a propadne se ve světovém žebříčku, v němž jí patří 41. místo.

Mertensová byla coby čtyřiadvacátá hráčka pořadí WTA favoritkou a tuto roli splnila za hodinu a půl. První sadu rozhodl brejk Belgičanky v pátém gamu, ve druhém už české tenistce nevyšlo nic a s Mertensovou prohrála letos i potřetí. Ve Wu-chanu ji ještě čeká čtyřhra.

"Kanárem" zakončila Siniaková i předchozí turnaj v jiném čínském městě Kuang-čou, kde ve 2. kole v rozhodujícím třetím setu neuhrála ani game proti Švýcarce Viktoriji Golubicové.

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu v Číně (tvrdý povrch, dotace 2,828.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Bouzková (ČR) - Zidanšeková (Slovin.) 6:1, 6:3, Mertensová (Belg.) - Siniaková (ČR) 6:4, 6:0, Puigová (Portor.) - Kerberová (11-Něm.) 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Wozniacká (13-Dán.) 6:7 (2:7), 6:1, 6:2, McHaleová (USA) - Sevastovová (14-Lot.) 4:6, 6:3, 6:3, Keninová (15-USA) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:2, 7:6 (7:5), Džabúrová (Tun.) - Vekičová (16-Chorv.) 4:6, 6:3, 6:3, Martičová (Chorv.) - Mladenovicová (Fr.) 6:2, 6:2, Riskeová (USA) - Kozlovová (Ukr.) 4:6, 6:3, 6:3, Kuzněcovová (Rus.) - Putincevová (Kaz.) 6:1, 1:0 skreč, Wang Ja-fan (Čína) - Davisová (USA) 4:6, 6:4, 4:0 skreč, Petersonová (Švéd.) - Giorgiová (It.) 6:2, skreč, Kuděrmětovová - Alexandrovová (obě Rus.) 5:7, 6:3, 6:2, Anisimovová (USA) - Stosurová (Austr.) 6:3, 3:6, 6:3, Muguruzaová (Šp.) - Pcheng Šuaj (Čína) 6:3, 6:2.

2. kolo:

Kvitová (5-ČR) - Hercogová (Slovin.) 7:6 (8:6), 6:3, Sabalenková (9-Běl.) - Collinsová (USA) 6:1, 6:0.

Čtyřhra - 1. kolo:

Peschkeová, Melicharová (7-ČR/USA) - Sandersová, Jastremská (Austr./Ukr.) 6:4, 6:1, Voráčová, Blinkovová (ČR/Rus.) - Christianová, Mooreová (USA/Austr.) 7:5, 6:1.

Martincová vydřela postup

Tereza Martincová si v Taškentu po téměř třech hodinách vybojovala postup do druhého kola. Bývalou vítězku turnaje Irinu-Camelii Beguovou zdolala 6:7, 6:4 a 6:4. Denisa Allertová naopak na jinou Rumunku Soranu Cirsteaovou nestačila a osmé nasazené soupeřce podlehla 1:6, 4:6.

Martincová se po úspěšné kvalifikaci dočkala po sedmi měsících vítězství v hlavní soutěži turnaje WTA. Beguovou, jež v Taškentu získala trofej v roce 2012, porazila po dvou hodinách a 43 minutách díky jedinému brejku ve třetím setu na 5:4. Zápas pak dopodávala.

Allertová další česko-rumunský souboj prohrála. V utkání s Cirsteaovou, která v Taškentu triumfovala v roce 2008, v prvním setu za stavu 0:5 odvrátila "kanára". Druhou sadu začala brejkem na 2:0, poté však podání neudržela a v devátém gamu znovu. Po návratu do elitních turnajů z okruhu ITF prohrála Allertová potřetí v řadě první zápas.

V úterý zahájí turnaj v uzbecké metropoli Kristýna Plíšková, nasazená jako pětka.

Výsledky tenisového turnaje žen v Taškentu

Dvouhra - 1. kolo:

Cirsteaová (8-Rum.) - Allertová (ČR) 6:1, 6:4, Kawaová (Pol.) - Djačenková (Rus.) 7:5, 6:3, Martincová (ČR) - Beguová (Rum.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, Van Uytvancková (3-Belg.) - Samsonovová (Rus.) 6:0, 6:1, Kalinská (Rus.) - Dartová (Brit.) 6:4, 6:4, Minnenová (Belg.) - K. Bondarenková (9-Ukr.) 6:2, 6:2, Koviničová (Č. Hora) - Šaripovová (Uzb.) 6:0, 5:7, 6:2.