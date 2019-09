Šťastný Murray! Poprvé od operace kyčle vyhrál dvouhru na okruhu ATP | iSport.cz

Pro Murrayho to byl první singlový úspěch na elitním okruhu po 266 dnech. Po druhé operaci kyčle se vrátil k tenisu v červnu v londýnském Queen's Clubu ve čtyřhře, v níž pak startoval i ve Wimbledonu a na dalších turnajích.

Dvouhru si poprvé od Australian Open vyzkoušel v srpnu v Cincinnati, kde vypadl hned v prvním kole, stejně jako poté ve Winston Salemu. Dva zápasy dokázal vyhrát na challengeru na Mallorce a nyní uspěl i v souboji s 69. hráčem světa Sandgrenem. Dalším soupeřem Murrayho, který je momentálně v žebříčku až na 413. místě, bude Australan Alex de Minaur.

"Za výhru jsem rád a doufám, že takhle budu moci pokračovat. Dnes jsem trefoval dobře míček, také pohyb byl snad v pořádku...kvalitně jsem podával. Samozřejmě tam byly věci, které jsem mohl udělat lépe, ale rozhodně to byl pokrok," uvedl Murray, jenž se před operací zabýval možností ukončit kariéru. "Nyní po zápase mě bolí svaly, ale kyčel je v pohodě," pochvaloval si dvojnásobný olympijský vítěz.

Před vstupem do turnaje se Murray nechal slyšet, že by bylo naivní a hloupé myslet si, že se ještě vrátí do někdejší špičkové formy. "Nečekám, že budu hrát jako na vrcholu sil," uvedl dvaatřicetiletý Skot.

Tenisový turnaj mužů v Ču-chaji v Číně (tvrdý povrch, dotace 1 milion dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

A. Murray (Brit.) - Sandgren (USA) 6:3, 6:7 (6:8), 6:1, De Minaur (7-Austr.) - Millman (Austr.) 6:1, 6:3, Kecmanovič (Srb.) - Ruud (Nor.) 6:2, skreč, Čang Č'-čen (Čína) - Koepfer (Něm.) 7:5, 6:2, Andújar (Šp.) - Johnson (USA) 2:6, 6:2, 6:1, Džumhur (Bos.) - Cecchinato (It.) 5:7, 6:4, 6:2.