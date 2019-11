České legendy: Berdych? Grandslam by mu slušel, měl smůlu na velké trio | iSport.cz

Tomáš Berdych na Masters v roce 2011 • FOTO: Profimedia Jako na výjimečného hráče budou na Tomáše Berdycha vzpomínat tenisové legendy. Kudrnatý borec s kšiltovkou strávil dlouhých osm let v nejlepší světové desítce, zahrál si finále Wimbledonu a pomohl k dvěma triumfům v Davis Cupu. Jak na něj budou vzpomínat osobnosti českého tenisu?

Jan Kukal, bývalý nehrající kapitán Daviscupového týmu „Je mi to velmi líto, je to velice špatná zpráva. Po dlouhé roky to byl nejlepší hráč, který nikdy nevyhrál grandslam. Největší šanci měl ve Wimbledonu, protože ve finále měl Nadala, nad kterým mohl vyhrát. Porazil v tom turnaji i Federera. Byl v semifinále v Paříži a hlavně to byl výtečný daviscupový hráč. Jeho zásluhou jsme získali dva tituly. Pamatuji si na úžasný zápas v Argentině, který byl klíčový. Myslím si, že to byl hráč, který měl na to, aby navázal na úspěchy Drobného, Kodeše, Lendla. Patří do stejného ranku. Podle mě neměl dost ctižádosti, aby to vytáhl na úplný vrchol. Byl to velký hráč, teprve teď v krizové situaci současného mužského tenisu, si můžeme uvědomit, jaký to byl tenista. Byl to hráč velice pracovitý, měl výborné údery. Byl hodně konzervativní, mohl do své hry zasáhnout dřív. Měl spoustu možností hrát agresivněji, svou techniku začal upravovat trošku pozdě, až s příchodem Ivaniševiče, to nebylo šťastné. Mám na něj osobní vzpomínku, kdy jsem zjistil, že to bude veliký tenista. Když byl ještě junior, my jsme se na něho domluvili s Novákem. Vzali jsme ho do brutální rozcvičky, po které většina hráčů nemohla hrát. V tréninku jsme ho úplně zničili. Novák myslel, že v zápase to pro něj pak bude lahůdka. Ale vyhrál Berdych. Bylo mu sedmnáct, osmnáct a ta jeho odhodlanost byla úžasná.“

Jan Kodeš, wimbledonský vítěz „Myslím, že může být spokojený, že měl dobrou kariéru. Byl několik let v desítce, podařilo se mu porazit nejlepší hráče, porazil Djokoviče, Federera i Nadala. Byl stěžejním borcem v Davis Cupu, dva vyhrál. Byl to poctivý hráč, který v reprezentaci nechal všechno. Na grandslam nedosáhli i jiní, to se stává. Hráči typu Sampras, McEnroe, Becker nevyhráli nikdy Roland Garros, Borg nevyhrál nikdy US Open. Jeden grandslam by mu slušel, ale prostě se to tak stalo. Nemyslím si, že to nějak snižuje jeho kariéru, byla velice úspěšná. Lidi chtějí pořád vítěze, ale takhle to je. Zase hrál v době, kdy vydělal hodně peněz, je potřeba se na to dívat pozitivně. Že hrál v nejlepší éře tenisu? To bych vůbec neřekl. Desítka byla těžká vždycky. Že nemohl vyhrát, když tam byli tihle tři? Mohl vyhrát, vždyť je všechny porazil. Že tam byli, by vlastně nemělo hrát roli. Na grandslamu je to těžší, že to je na tři vítězné sady, že v rozhodujících zápasech rozhoduje sebedůvěra, sebevědomí, fyzička, vůle, odvaha. Potřebujete všechny věci dohromady a trochu štěstí. Myslím si, že takový hráč tady dlouho nebude. Master Next Gen vyhrál osmnáctiletý Sinner, který porazil De Minaura, jenž patří do světové dvacítky. Je to nadupané. Nemůžeme si být jistí, že kluci jako Forejtek a Lehečka jsou tutoví. Je potřeba si uvědomit, že to jsou pořád junioři, z juniorského do seniorského je to nejtěžší krok. Když budou poctivě makat, stát se to může. Šance tady vždycky je, ale momentálně to růžové není, to je potřeba si říct na rovinu.“