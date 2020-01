Trapas hned na úvod. Tohle není naše hymna, divili se tenisté na ATP Cupu | iSport.cz

Zatímco Belgičané si před svým prvním zápasem na ATP Cupu poslechli svou státní hymnu, rozčarování Alexandera Cozbinova s Radu Albotem bylo zřejmé. Při jejich představení nezněla hymna Moldavska, ale sousedního Rumunska.

Nový turnaj se tak ještě ani nerozehrál a už měl první přešlap k žehlení. „Zahráli jsme špatnou hymnu. Upřímně se omlouváme,“ napsali pořadatelé ATP Cupu na Twitter s tím, že hráčům se přišli omluvit osobně.

Utkání Belgie s Moldavskem, které se na turnaj dostalo jako jeden z posledních účastníků, nakonec skončilo 2:0. Cozbinov prohrál úvodní těsný zápas s o téměř sedm set míst lépe postaveným Stevem Darcisem až 5:7 ve třetím setu, špatná hymna ho ale prý neovlivnila:

„Nebyl to žádný velký problém, ale není tak těžké zahrát správnou hymnu,“ pousmál se po zápase Moldavan. „Rumunsko a Moldavsko mají skoro stejné vlajky, tak asi ta chyba vznikla,“ tušil.

A má pravdu. Vlajky obou zemí tvoří modré, žluté a červené svislé pruhy, jen v Moldavsku ji mají doplněnou o státní znak uprostřed. Obě země mají i částečně společnou historii, mezi lety 1918 a 1940 bylo Moldavsko součástí Rumunského království, než ho anektoval Sovětský svaz.

Samostatné je Moldavsko od začátku 90. a spojení s Rumunskem v něm je dlouhodobým politickým tématem, ale když předloni přistála v Kišiněvě rumunská nabídka na znovusjednocení, prezident ji zdvořile odmítl. Nejen pořadatelé sportovních akcí si tak musí dál dávat pozor.

