Úžasné Brisbane. Plíšková po obří bitvě obhájila titul, slaví i Strýcová | iSport.cz

Plíšková vyhrála trofej v Brisbane už potřetí, poprvé to dokázala roce 2017. "Je to pro mě zaslíbené místo, hraje se mi tady skvěle," řekla rodačka z Loun při vyhlášení, se třemi tituly a sedmnácti vyhranými zápasy nejúspěšnější hráčka v Brisbane.

Celkově si připsala 16. turnajové vítězství. Díky tomu si upevnila pozici světové dvojky a druhé nasazené pro blížící se grandslam Australian Open.

V Brisbane dnes slavila titul i Barbora Strýcová. Světová jednička ve čtyřhře uspěla s tchaj-wanskou hráčkou Sie Šu-wej. Ve finále si poradily s domácí Ashleigh Bartyovou a Nizozemkou Kiki Bertensovou 3:6, 7:6 a 10:8 po odvrácení mečbolu.

VIDEO: Podívejte se na neuvěřitelný poslední míček finále ženské čtyřhry v Brisbane

