Plíšková: Hattrick z Brisbane? Skvělý! Ale v Melbourne začínám od nuly | iSport.cz

Nejvíc vyhraných zápasů v dějinách, nejvíc titulů. Turnaj v Brisbane má českou královnu. Karolína Plíšková vládne jeho historickým statistikám poté, co je tam už devět utkání neporažená.

Jenže zatímco loni nepotkala během marše za titulem soupeřku z elitní dvacítky žebříčku, letos postupně odpravila světové číslo 51, 18, 3 a 13. Znovu tak prodala dlouhou a povedenou přípravu na Tenerife a začala nejlepším způsobem spolupráci s novým koučem Danim Vallverduem.

Jaký je to pocit být nejúspěšnější tenistkou dějin turnaje?

„Samozřejmě skvělý. Ale pro mě je asi nejvíc to, že se mi konečně povedlo obhájit titul na nějakém turnaji, což je vždycky těžší než vyhrát poprvé. Chvíli mi to trvalo, ale nakonec se to podařilo.“

Celkově si Plíšková připsala už 16. turnajové vítězství. Díky tomu si upevnila pozici světové dvojky a druhé nasazené pro blížící se grandslam Australian Open.







8 zobrazit galerii

Co je na tom nejsložitější?

„Musíte být po roce zase ve skvělé formě na místě, kde se vám tak dařilo. Rok je strašně dlouhá doba, stát se může hodně věcí a není vůbec jednoduché, aby se vše zase sešlo. Ale tady v Brisbane mi vyhovují podmínky. Loni jsem tu hrála suverénněji, letos jsem spíš hodně bojovala (tři ze čtyř zápasů vyhrála po třísetové bitvě), což je ale taky důležité. Navíc loni jsem měla celkem dobrý los, ale letos jsem neměla jediný snadný zápas a porážela jsem jen opravdu dobré soupeřky. Proto je ten letošní titul pro mě víc. Lépe jsem rok odstartovat nemohla.“

Co vám v Brisbane tak svědčí?

„Centrkurt je pod střechou, přidám si trochu jako v hale, kde vždycky hraju dobře. Nerozptyluje mě slunce ani vítr, můžu se do míče opřít s plnou silou a vím, že mi nikam neulétne. Navíc to tu mám vážně ráda, mám plno skvělých vzpomínek. Není důvod, aby se mi tu nedařilo.“

Sobotní semifinále s Ósakaovou trvalo skoro tři hodiny a o pět let mladší Japonce došly síly. Finále se protáhlo přes dvě hodiny a znovu jste v něm udolala mladší soupeřku. Na startu roku jste ukázala i hodně slušnou kondici, že?

„Z toho mám radost. Ale taky jsem ráda, že už je turnaj za mnou. Ve finále jsem se vydala úplně ze všeho, hodně jsem se tu za celý týden nadřela. Ale pořád ještě regeneruji dobře. Dám si jeden den volna a budu zase v pohodě.“

Dají se podmínky v Brisbane srovnat s těmi melbournskými?

„Řekla bych, že ano. Kurty jsou poměrně podobně rychlé, míče taky. V Brisbane je větší vlhko, ale letos se počasí hodně měnilo. Nebylo takové vedro, navíc jsem hrála všechny zápasy pod střechou. Budu si muset v Melbourne zvyknout hlavně na sluníčko.“

Před startem sezony jste se netajila tím, že vás zajímá jedině grandslamový titul. Jak se vám po tak skvělém začátku roku zamlouvají vaše šance?

„Brisbane jsem brala hlavně jako přípravu na Melbourne, ale i když jde o menší turnaj než grandslam, je to skvělý pocit získat titul a ještě k tomu porazit soupeřky jako Naomi (Ósakaovou) s Madison (Keysovou). To člověku dodá extra sebedůvěru a ukáže mu, jak na tom právě je. Vážně jsem nemohla začít rok lépe. Na druhou stranu za týden budu v Melbourne zase začínat úplně od nuly a nikdo se neposadí na zadek z toho, že jsem tady vyhrála turnaj. Samozřejmě se cítím dobře a sebevědomě, ale pořád mě čeká další týden ještě hodně práce, abych se nachystala na nový turnaj. Na něm se může stát zase cokoliv a pokusím se, aby to dopadlo jako tady.“