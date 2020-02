Federer vs. Nadal. Rekord na stadionu, Švýcar plní dluh vůči matce | iSport.cz

První set, na to se nedalo koukat, tati • Profimedia.cz

Maminko, to jsem ještě neviděl, jakoby říkal pětiletý synek manželce Rogera Federera Mirce • Profimedia.cz

A do kolika se hraje set? • Profimedia.cz

Tatínku, to je ale nuda. Syn Rogera Federera s maminkou Mirkou prožívali trápení s jejich hlavou rodiny • Profimedia.cz

Roger Federer si poprvé zahraje tenis v Jihoafrické republice - rodné zemi své matky. Švýcarskou legendu čeká exhibiční duel proti Rafaelu Nadalovi, který může přinést rekordní tenisovou návštěvu: hraje se totiž na fotbalovém stadionu v Kapském Městě, který by mělo zaplnit přes 50 tisíc lidí. Do benefiční akce se zapojí třeba i Bill Gates.

Jak je možné, že ještě nikdy nehrál v matčině vlasti? „Abych byl upřímný, nevím, proč mi to trvalo tak dlouho,“ přiznával Roger Federer trochu zahanbeně novinářům před páteční exhibicí. „Není v pohodě, že jsem dvacet let na okruhu a ještě jsem tu nehrál. Nemohl bych se sebou žít, kdyby to tak zůstalo,“ dodal osmatřicetiletý šampion.

Teď tedy díru v životopise zaplní charitativní zápas Match in Africa 6, jehož výtěžek podpoří vzdělávání místních dětí. „Plním si sen. Budu hrát v zemi mé matky proti svému největšímu rivalovi a kamarádovi Rafovi Nadalovi. Sdílíme spolu nejen lásku k tenisu, ale také ke snaze dopřát dětem lepší start ve vzdělání a v životě,“ vyzvedl Federer i svého soupeře.

„Cítím se poctěný, že můžu přivítat na palubě další význačné filantropy a dohromady můžeme pobavit miliony lidí na stadionu i u televizí. Bude to jedinečný moment v životě mém i mé rodiny,“ dodal dvacetinásobný grandslamový vítěz. Před hlavním duelem dvou velkých soupeřů se totiž oba představí i ve čtyřhře - s Federerem bude hrát počítačový miliardář Bill Gates, s Nadalem pak Trevor Noah, jihoafrický herec, komik či politický komentátor.

„S Rogerem jsme sdíleli mnoho magických momentů na kurtu i mimo něj. Být s ním v Kapském Městě a hrát pro dobro dětí je něco, co mě moc těší,“ prohlásil Rafael Nadal na konto zápasu, pro který jsou přichystány kulisy fotbalového stadionu, kde se odehrávalo MS ve fotbale 2010.

Čeká se návštěva až 55 tisíc fanoušků, čímž by vznikl nový rekord pro tenisový zápas. Zatím nejvíc lidí přitáhl duel právě Federera s Alexandrem Zverevem v býčí aréně v Mexiku, kam dorazilo 42 517 fanoušků.

Duel v Kapském Městě by měl podle plánů vygenerovat přes milion dolarů (22,6 milionů korun) pro Federerovu nadaci, která podporuje výchovu malých dětí v šesti afrických zemí a ve Švýcarsku. Vedle získávání peněz ale Federer také chce, aby byl jeho duel s Nadalem dostupný pro běžné fanoušky - deset tisíc lístků tak šlo do prodeje po 11 dolarech.

„Chci připomínat lidem, že tenis je úžasný sport,“ řekla živoucí legenda, jež se snaží ze svého postavení těžit právě pro šíření dobra díky tenisu. I proto navštěvuje globální události jako Oscary či Met Gala nebo hraje exhibice na nejrůznějších místech světa. „Možná je to něco jako šíření evangelia,“ přemítá Federer. „Jezdit do míst, kde nemám normálně šanci si zahrát a možná přinést tenis tam, kde ho není možné normálně vidět.“