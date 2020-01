Australian Open | Nejúžasnější Federerův rekord. Nevzdal žádný z 1512 zápasů | iSport.cz

Federer měl evidentní problém s pohybem od půlky třetí sady, za stavu 0:3 si nechal ošetřit bolavé tříslo. Všichni zbystřili, volat si maséra na kurt, to je pro něj naprosto netypické. „Omlouvám se. Začal jsem cítit tříslo, noha mi tuhla. Víte, nerad se nechávám ošetřovat, přijde mi to jako známka slabosti,“ vysvětloval poté.

Věrný své filozofii nehodil ručník do kurtu, ač by se to zvlášť v jeho věku dalo pochopit. Vždyť mnozí cítí, že může být jedno vážné zranění od konce kariéry. Na to, že nikdy v kariéře nevzdal zápas, je však Federer právem pyšný a nechtěl si na sklonku své dráhy tuhle bilanci pokazit.

Jen pro srovnání – například Novak Djokovič na ATP nedokončil 12 duelů, Rafael Nadal skrečoval devětkrát. „Musíte vyhodnotit, jaké mohou být následky zranění. A nikdy nevíte, jak je na tom soupeř, jestli ho taky něco nebolí, jestli neznervózní. Vždycky může přijít šance,“ popisoval své myšlení Švýcar, jemuž se tenhle přístup proti Sandgrenovi maximálně vyplatil. „Neměl jsem pocit, že bych si nohu zhoršil, tak jsem si řekl, že ho nechám, ať mě sám dorazí. Nedokázal to, což bylo mé neskutečné štěstí,“ popisoval Švýcar.

Federer v minulosti přiznal, že jen dvakrát v kariéře byl skutečně blízko skreči. V roce 2005 při finále Turnaje mistrů s Davidem Nalbandianem, když hrál s bolavým kotníkem, který si dva týdny před turnajem otočil. A rok předtím v Miami, když nastoupil proti Nikolaji Davyděnkovi na kurt s úpalem. „Ten zápas jsem ale nakonec zvládl a dal si další šanci,“ vzpomínal.

Zcela čistý však Švýcarův rejstřík skrečí není. Sám přiznává, že coby junior jedno utkání nedohrál. „Měl jsem takové bolesti zad, že už nešlo pokračovat. Řekl jsem to trenérovi a ten mi pověděl: Vzdej to, to je v pořádku…“

Od té doby něco podobného neučinil. A nyní má dva dny na to, aby se připravil na další zkoušku, asi nejtěžší, která může v Melbourne přijít. Ve čtvrtek ho čeká střet s obhájcem titulu Novakem Djokovičem.

Má po tom všem Federer vůbec nějakou šanci? Vždyť Djokoviče neporazil na grandslamu od Wimbledonu 2012. „Nikdy nevíte, jak se budete za dva dny cítit,“ prohlásil Švýcar, jehož zranění se prý během duelu se Sandgrenem s přívalem adrenalinu postupně lepšilo. A Federer věří, že zázračný obrat může mít naopak blahodárný dopad na jeho mysl. „Dvakrát šťastně uniknete porážce a zničehonic můžete začít hrát bez jakéhokoliv očekávání, protože víte, že už jste měli dávno lyžovat doma ve Švýcarsku. Mám hroznou kliku, že jsem ještě v turnaji a hodlám z něj vytlouct, co to půjde.“