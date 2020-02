Veselý vstal z popela! V Puné vydřel po pěti letech titul, vrátí se do stovky | iSport.cz

Šestadvacetiletý český reprezentant si finále elitního okruhu zahrál potřetí v kariéře a poprvé po téměř pěti letech. Naposledy hrál o titul v dubnu 2015 v Bukurešti, dosud jedinou singlovou trofej získal v lednu téhož roku v Aucklandu.

V Puné si Veselý titul tvrdě vybojoval. Ve čtvrtfinálovém duelu s Iljou Ivaškou odvrátil dva mečboly, v sobotním semifinále s druhým nasazeným Ričardasem Berankisem utekl dokonce ze čtyř mečbolů. V obou třísetových bitvách strávil na kurtu dohromady více než pět a půl hodiny a odehrál čtyři tie-breaky.

VIDEO | Podívejte se na obrovskou radost Jiřího Veselého

Victory for Vesely in Pune 🏆



🇨🇿 @jiri_vesely wins his second #ATPTour title, defeating Gerasimov 7-6 5-7 6-3 at the @MaharashtraOpen!



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/wVv4YN9hp0