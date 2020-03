Prague Open v ohrožení. Stromovka zřejmě bez turnaje WTA | iSport.cz

Tisíce lidí zřejmě letos na turnaj WTA do Stromovky nedorazí • Pavel Mazáč (Sport)

„V situaci, které dnes panuje v Evropě a České republice, si bohužel nedovedu ani teoreticky představit, že by na přelomu dubna a května turnaj proběhl,“ prohlásil Miroslav Černošek, majitel agentury Česká sportovní, která každoročně hojně navštěvovaný turnaj organizuje.

Turnaj se měl odehrát od 27. dubna do 2. května. Hráčky se původně mohly těšit na dotaci zvýšenou na 275 tisíc dolarů, vítězství měla obhajovat Švýcarka Jil Teichmannová, která v loňském finále porazila Karolínu Muchovou. Plánování ale zhatila mimořádná opatření kvůli koronaviru.

„Po dnešní krizové poradě a zvážení všech okolností jsme v tomto duchu informovali dopisem WTA i největší partnery a sponzory akce,“ dodal Černošek.

Definitivně už je odložen Finálový turnaj Fed Cupu, který se měl konat 14. až 19. dubna v Budapešti tenisová federace ITF nyní hledá náhradní termín.

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE>>>

Vedení ITF rozhodlo odložit finálový turnaj po dohodě s maďarskými pořadateli i na základě doporučení nezávislých lékařů a odborníků na cestování. „Je to smutná zpráva, ale nechceme riskovat bezpečnost a zdraví. Nebezpečí nemoci COVID-19 je vážné a přesahuje hranice sportu,“ uvedl prezident ITF David Haggerty.

„V poslední době se hodně věcí ruší, takže není překvapení, že se odkládá Fed Cup. Myslím, že to je asi v pořádku, protože mělo přijet fandit hodně lidí. Je to docela rozumné a musíme to respektovat. Zdraví je mnohem mnohem přednější,“ vzkázala pětinásobná fedcupová šampionka Petra Kvitová z Indian Wells.

Kapitán Petr Pála už vymýšlel nominaci, kterou měl oznámit v pondělí. „Asi se to dalo očekávat a je dobře, že rozhodnutí padlo včas,“ řekl Pála ČTK. Finálový turnaj by se podle něj mohl přesunout na závěr sezony, tak jako se dříve hrávalo finále. „Ale záleží na mnoha faktorech, třeba jestli bude volná hala,“ doplnil.

Pála si nedokáže představit, jak koronavirus ovlivní celou tenisovou sezonu. „Samozřejmě budu rád, když se Fed Cup letos odehraje, ale zdraví je přednější a přeju si, aby se situace ve světě co nejdříve zlepšila,“ řekl český kapitán.

Rozhodnutí respektuje i šéf českého tenisu Ivo Kaderka. „Fedcupový turnaj v Budapešti byl příležitostí pro český tým vybojovat zpět trofej pro vítěze, lokace byla ideální pro diváka, ale to vše jde stranou, když toto těžké rozhodnutí chrání zdraví a životy Evropanů. Dovedu si představit, jak těžko se organizátorům přijímalo. Věřím a přeju si, aby se letos našel náhradní termín,“ uvedl Kaderka.

České tenistky se na finálový turnaj dostaly díky divoké kartě a jsou nalosovány ve skupině D se Švýcarskem a Německem. V případě postupu ze skupiny by se utkaly s nejlepším celkem skupiny B - Austrálií, Běloruskem, či Belgií.

Úřadující šampionky Francouzky jsou ve skupině A s Ruskem a Maďarskem. Ve skupině C se utkají týmy USA, Španělska a Slovenska.