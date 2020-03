U Baru! Strýcová se vrhá do role moderátorky, na úvod vyzpovídá Boučka | iSport.cz

Barbora Strýcová v pondělí přijde o pozici deblové světové jedničky, kterou s krátkou pauzou drží od triumfu na trávě v All England Clubu. V čele žebříčku ji vystřídá spoluhráčka Sie Šu-wej, jež se na trůn vrátí skoro po šesti letech. • Reuters

Do fitka nemůže, a tak se tenistka Barbora Strýcová připravuje v parku. Nepodceňuje bezpečnost a nabádá k nošení roušek. • Instagram/barborastrycova

Jako kulomet dokáže Barbora Strýcová na tenisovém kurtu pálit peprné výrazy. Stejnou kadencí pak mimo dvorec zase umí oslnit nekonečným množstvím osobitých hlášek, které baví. Co slovo, to perla. Díky své veselé extrovertní povaze zvládá poutavě a dlouho mluvit na kamery. Teď se čtyřiatřicetiletá tenistka staví na druhou stranu barikády. Nebude terčem zvídavých otázek, ale sama je bude pokládat. Pouští se totiž do žánru live talk show. Jejím prvním hostem bude moderátor Libor Bouček.