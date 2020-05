Tenis v Praze? Hráčky se smály pozdravu. Máma jde, slyšela Strýcová | iSport.cz

Renomovaná jména světových kurtů si zvykala na nové pořádky. Po dvorci pobíhali sběrači v bílých rukavičkách, aby se holou rukou nedotýkali míčů. Každému zápasu asistovali pouze tři lajnoví sudí. Trenéři se hodinu před startem programu dozvěděli, že i venku mají raději sedět v rouškách. A když padl mečbol, vítěz s poraženým si nepodali ruce, nýbrž si jen klepli raketami o sebe.

„Obě jsme se tomu zasmály. Byl to můj první rocket shake, zvláštní pocit,“ líčila třiadvacetiletá Karolína Muchová po zápase s Kristýnou Plíškovou.

V ospalé a tiché atmosféře na kurtech se bylo těžké vyhecovat. „Odezva diváků mi pomáhá. Hraju kvůli tomu, že se kouká hodně lidí, kteří povzbuzují, což mi dodává energii. Bez toho to je opravdu divné,“ řekla olomoucká rodačka Muchová, vzápětí se však pochválila. „Ale i tak mi to tam docela padalo,“ potvrdila 26. tenistka pořadí WTA Tour pravidlo falešné formy. V solidním zápase přemohla Kristýnu Plíškovou 6:3, 6:4.

Návrat na kurty si užívala po svém Barbora Strýcová. „Mamka jde,“ smála se čtyřiatřicetiletá veteránka cestou na betonový dvorec, kde ji čekala patnáctiletá vyzývatelka Linda Fruhvirtová. Zkušenosti měly navrch, světová deblová dvojka ovládla mač 6:1, 7:5 a pochválila se za solidní výkon.

„Zápasový mód to nebyl, ale jsem ráda, že tahle akce je. Po dvou měsících a půl tréninku si zase zahrát zápas bylo úžasné. Byla jsem překvapená, že jsem se dobře hýbala. Pozitivně mě to překvapilo,“ líčila Strýcová, jež své mladé soupeřce popřála hodně štěstí do kariéry, kterou má celou před sebou. „Líbí se mi, jak Bára hraje. Jen nepálí do míčů, ale jde na síť, zahraje kraťas. Dokázala toho hodně, má být na co pyšná,“ složila poklonu přemožitelce Fruhvirtová.

Jak vyšlo najevo, mnoho tenistů a tenistek využilo delšího volna k plnění studijních povinností. Kvůli přípravě na maturitu turnaj vynechala Markéta Vondroušová, na zkoušky ve škole se chystá Muchová, Jiří Veselý či osmnáctiletý Jonáš Forejtek. „Pauza mi pomohla, hlavně chci mít už školu za sebou,“ prozradil Forejtek, jehož poslala zpět k učebnicím prohra se Zdeňkem Kolářem 3:6, 5:7.

Každý účastník obdržel za start na turnaji 50 tisíc korun, z kterých věnoval část na charitativní účely.