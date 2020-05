Kvitová po tiché výhře: Zvláštní emoce. Chtěla jsem, ať tleská aspoň trenér | iSport.cz

Naposledy koncem února ve finále velkého turnaje v katarském Dauhá se Petra Kvitová rvala o vítězství. Po čtvrt roce si lehce připomněla, jak chutnají zápasy. „Někdo mi spočítal, že jsem bez utkání byla 87 dnů. Vzhledem k tomu to proběhlo ještě dobře,“ usmála se tenistka po prvním vyhraném zápase v roli třicátnice.

Výkon vás tedy uspokojil?

„Jsem hlavně ráda, že měl zápas vítězný konec, o to vždycky jde. Nemohla jsem od sebe čekat nějakou excelentní úroveň a to se taky potvrdilo. Nejlepší tenis jsem hrála ke konci zápasu, kdy už jsem míč trochu cítila. První set jsem měla urvat trochu rychleji, ale jsem ráda, že to nakonec dopadlo dobře.“

Hraje se za zvláštního režimu. Co bylo nejnepříjemnější?

„Bála jsem se, jaký bude zápas bez lidí. Publikum je pro mě nejdůležitější, hodně mě žene dopředu. Když to porovnám s body, které jsem hrála v tréninku, byl to dnes úplně jiný výkon.“

Dokázala jste se tedy v tichu vybudit?

„Je jasný, že jsem chtěla vyhrát. Na druhou stranu to bylo během zápasu hrozně těžký. Stála jsem na returnu a říkám si: Tak se soustřeď! A ono to moc nešlo. (smích) Občas, když jsem to potřebovala, jsem ale zahrála dobře. Takže jsem ráda, že tam ta hra je. Ale byly to opravdu hodně smíšené pocity. Nejdřív jsem byla v klidu, pak zase nervózní, aby se nehrálo na tři sety. Ale do zápasového nasazení jsem se vybudit spíš nedokázala. Ono je to fakt hrozně zvláštní, nevím, jak to popsat. Ještě tady proti sobě hrajeme jen samé Češky, fakt zvláštní emoce i zážitek.“

Chybělo vám, když se po povedeném vítězném úderu neozvalo uznalé aplaudování?

„To tedy ano. Říkala jsme si, aspoň trenér by mohl zatleskat. A taky nic. Bylo to zvláštní. Sama jsem se přistihla, že jsem se chtěla povzbudit, nebo říct něco nahlas a zasekla jsem se. Nevím, jestli to je dobře nebo ne. Možná bych hrála o trošku líp, kdybych se vyhecovala. Je to takový výkon. Mrzí mě, že se hraje bez lidí.“

Prý vás ale uznale ocenil během zápasu jeden ze sběračů míčků.

„Zabila jsem po lajně dobíhaný forhend tak, že jsem ji prohodila. On řekl: hezky. Já: Děkuju. Nikdo netleskal, ale on byl roztomilej. Normálně bych si i zařvala, ale neudělala jsem to. Tak bylo hezký, že to aspoň někdo ocenil.“

Na kurtu byli jen tři čároví sudí, žádná možnost hawk eye. Také nezvyk?

„Rozhodně. Je zvláštní hrát s míň rozhodčími. A ani ručník, který nám sběrači nesmějí podávat, jsem si na kurt nebrala, protože se mi pro něj nechtělo chodit.“

Místo podání ruky následovalo jen klepnutí raketami o sebe, takzvaný rocket shake. Jaký byl?

„Divný. Řekli jsme si s Barčou před zápasem, že si po něm jen pinkneme raketami. Ale nemohly jsme se sehrát.“

Jste v semifinále, jdete celý turnaj vyhrát?

„Jsem ráda, že jsem vůbec nastoupila, vyhrála první zápas a dál to neřeším. Chápu, že se ode mě očekává vavřín, ale já jsem skoro netrénovala, takže nemám ani očekávání. Jsem ráda, že to dopadlo, jak to dopadlo a dál neřeším.“

Naposledy jste v areálu Sparty hrála poslední ostrý zápas před dvěma lety, kdy jste ve finále Prague Open porazila Mihaelu Buzarnescuovou a pak se nadechla k jízdě za titulem v Madridu. Za 13 dní jste vyhrála 11 zápasů, což byl možná váš největší fyzický výkon v životě. Vzpomněla jste si na tuhle dobu?

„Když jsme předávaly šeky pro charitu a já stála na hlavním kurtu, vybavilo se mi to. Je hezký, že můžu hrát zase v tomhle areálu. Mám tu krásné vzpomínky.“