O pohár prezidenta ČTS: Kvitová je ve finále, Kolář prokázal silnou vůli | iSport.cz

Ve dvouhře mužů, která se hraje na antuce, Zdeněk Kolář přes problémy s rukou porazil v semifinále Víta Kopřivu po boji 6:3 a 7:6. Ve finále narazí na Michaela Vrbenského, který přehrál Jiřího Lehečku 6:2 a 6:3.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová vydřela v semifinále výhru 7:5, 6:4 nad Kateřinou Siniakovou. Muchová po skvělém začátku porazila Barboru Strýcovou 6:1, 4:6 a 10:6 až v super tie-breaku. Kolář přes problémy s rukou porazil Víta Kopřivu po boji 6:3, 7:6 a Vrbenský přehrál Jiřího Lehečku 6:2 a 6:3.

Kvitová v obou setech vedla 3:0, ale pokaždé o náskok přišla a set získala až v koncovkách. Zápas ukončila při druhém mečbolu "prasátkem". "Předvedla jsem lepší výkon než první den. Víc se do toho dostávám a zápas byl kvalitní z obou stran," konstatovala Kvitová a k výkyvům dodala: "Občas se mi to stává obecně. Když vedu, asi polevím mentálně, soupeřky do toho víc chodí a padá jim to tam."

Svěřenkyně Davida Kotyzy Muchová vlétla do zápasu suverénně, rychle vedla 4:0 a za půl hodiny získala úvodní set. Pak se ale 31. hráčka žebříčku WTA Strýcová zlepšila, obě tenistky měly problém udržet servis a zkušenější Strýcová sadu v koncovce získala. V supertie-breaku ještě Strýcová vedla 4:3, ale Muchová šesti body v řadě vývoj otočila, a to i díky prohozu po doběhnutém zkrácení.

"Začátek byl rychlý, hrála jsem solidně a nedala moc Báře šanci, i když ona chybovala. Ve druhém setu se hrály delší výměny a byla jsem ráda, že se nehraje třetí set, ale supertie-break. Ten jsem zvládla," řekla Muchová, které se na Spartě znovu po roce daří. Loni zde došla na antuce do finále turnaje okruhu WTA.

Druhý den se u plotu za kurtem objevilo i pár fanoušků. "Tleskali a křičeli moje jméno. Byla jsem ráda, že našli skulinku a koukali," řekla Strýcová a Muchová dodala: "Nebyli úplně na mojí straně, ale aspoň tam byl nějaký potlesk."

Třiadvacetiletý Kolář se potýkal s puchýřem na dlani pravé ruky, v které drží raketu. "Nejhorší místo. Konec rakety pořád drásá do živého masa. V utkání se to zhoršovalo, praskalo to, i krev trošku, ale musím se s tím nějak popasovat," řekl 229. hráč světa, jenž odvrátil třináct ze čtrnácti brejkbolů. "Je potřeba i hromada štěstíčka, ale vrátilo se mi to za dřinu, co jsem absolvoval."

Turnaj se hraje bez přítomnosti diváků před televizními kamerami. Finálové zápasy jsou na pořadu ve čtvrtek.

Na zahajovací boje ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Hrát se bude i soutěž družstev a exhibiční charitativní duely týmů Karolíny Plíškové a Kvitové.

Mezinárodní sezona okruhů ATP, WTA i ITF je kvůli pandemii nového typu koronaviru od půlky března přerušena a začne nejdříve v srpnu.