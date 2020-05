Pakt s Kotyzou? Muchová si libuje, pomáhá Lendlův sadistický přístup | iSport.cz

Karolína Muchová ukazuje, že by v budoucnu mohla žebříčkem šplhat ještě výše • ČTK

Kdo se nevrátí po pauze lepší, promarnil ji, poznamenal legendární dříč Ivan Lendl. Tímhle heslem se řídí Karolína Muchová, kometa tenisové sezony 2019, pro kterou může být koronavirová výluka skrytým požehnáním. Místo aby se za pochodu sžívala s novým koučem Davidem Kotyzou, mají teď všechen čas světa na vymazání nedostatků. Je na dobré cestě, jak naznačil postup do finále turnaje O pohár prezidenta ČTS, v němž bude její sokyní Petra Kvitová.

Jsou to paradoxy. Když Karolína Muchová letěla letos do Indian Wells, patřila mezi 32 nasazených hráček, aniž by si kdy na obřím podniku v kalifornské poušti zahrála.

Od začátku března začala spolupracovat s ostříleným koučem Davidem Kotyzou, o jedenáct dnů později tenisový cirkus zamrzl. Aniž by pod novým trenérem odehrála jediný zápas.

Hvězdička na vzestupu plus konstruktér hvězd, jemuž pod rukama prošla za poslední roky snad každá tenistka, která v Česku něco znamená. A k tomu pandemická pauza, jakou nikdo z posledních generací nepoznal. Mrzutá kvůli ušlým výdělkům, nabízející ale ohromné možnosti, pokud se volného času dobře zhostíte. „Paradoxně vidím na téhle situaci víc pozitiv. Může se sžít s novým týmem a pracovat na nových věcech,“ soudí tenistčin manažer Tomáš Petera.

Kouč Kotyza se při poznámce o Lendlovi pousměje. „Ivan jako masochista v pozici hráče a sadista v pozici trenéra by si určitě v téhle době hvízdal. Ale faktem je, že tohle je jediný možný přístup. A o něj se snažíme.“

Lehce podobnou situaci Kotyza zažil na jaře roku 2016, když rozjížděl spolupráci s hvězdnou Dánkou Caroline Wozniackou. Ta si na prvním tréninku těžce podvrkla kotník, na osm týdnů byla mimo hru. „Ale my si v té chvíli řekli, kdy jindy hrábnout do techniky forhendu než teď. Není tlak na body, turnaje jsou daleko. Sice jsme improvizovali, hrála vsedě na židli, ale skutečně se někam posunula.“

O stejné se pokouší nyní s Muchovou, šikulou z 26. místa pořadí WTA Tour, která má ve třiadvaceti letech kariéru stále před sebou. Rodačka z Olomouce, dcera někdejšího fotbalisty Josefa Muchy, je všesportovní talent. Také však dřív trpěla na zranění, vlastně nikdy nebyla piplaná pro profesionální tenisovou kariéru. Ve fyzické připravenosti má stále nedostatky, jež se snaží vymazávat s kondičním koučem Jaroslavem Blažkem.

Kotyza by rád viděl, aby neumírala na krásu, hrála jistější tenis a dokázala udržet míč déle ve výměně. Tomu se snaží přizpůsobit techniku jejích úderů. „Taktiku moc řešit nemusíme, myšlení má vynikající. Když je v zóně, tak je to jako když hrajete na playstationu. To je fantastické,“ chválí všestrannou hráčku, která má v repertoáru snad každý myslitelný úder. Ne náhodou končila loňský rok s bilancí 34 výher a 17 porážek, na malém Masters v čínském Ču-chaji porazila Sofii Keninovou. Mladá Američanka pak za čtvrt roku vyhrála grandslamové Australian Open.

Nyní se pracuje na tom, aby se jednou podobných výšin dotkla Muchová. Ta už si při loňském Wimbledonu vyzkoušela, jak chutná grandslamové čtvrtfinále. Pod Kotyzovým vedením je nadšená. „Myslím, že nám to spolu sedí. Tedy nechci mluvit za něj, ale pro mě je to úplně super,“ líčí tenistka a spokojený je i kouč. Že v současné době musel kývnout na snížení platu, bere jako samozřejmé. „Pokud hráčka nemá příjmy, těžko může dostát všem svým závazkům. Abychom mohli spolupracovat, musíme se všichni trošku uskromnit. Mám velký zájem s Kájou pracovat, takže jsem vždycky ochotný na kompromis přistoupit,“ vyprávěl.

Hravá Muchová potřebuje při práci zábavu. Na kondici pracuje i hraním basketbalu, manažer Petera jí nedávno pořídil stroj, jenž jí nahrává tenisáky. Za 3500 eur ho dovezl z Itálie, objednaly si ho také Petra Kvitová či Karolína Plíšková. „Snažíme se trénink měnit, aby byla zábava,“ líčí dáma mnoha talentů, jež si o volných chvílích ráda zahraje na kytaru a také se nyní snaží dotlačit studium až k maturitě.

Tenisovou zkoušku z toho, jak dobře se daří práce pod Kotyzovou taktovkou, zatím v areálu TK Sparta skládá úspěšně. Po triumfu 6:1, 4:6 a 10:6 postoupila přes Barboru Strýcovou do dnešního finále. „Trochu jsem pozměnila a zpřesnila servis, dělali jsme na bekhendu. Ověřuji si, že nové věci fungují,“ vypočítává zisky z turnaje. Ten finanční pro ni není žádný, jako jedna z mála věnovala celé startovné 50 tisíc korun na charitu.