Ředitel mě snad pochválí, řekla Plíšková, šampionka Hrdličkova turnaje | iSport.cz

Sobotní odpoledne začínala Karolína Plíškové na antukovém dvorci gratulací Janu Kodešovi k padesátému výročí jeho první triumfu na Roland Garros. „Kéž bych jednou takové taky měla,“ pravila zatím neúspěšná dobyvatelka grandslamových výšin. „My se s Honzou známe tady ze Štvanice, když jsem tady trénovala. Občas si napíšeme zprávu, občas probereme i můj tenis. On je velký tenisový fanoušek,“ vyprávěla Plíšková.

Kdyby vám na začátku roku kdosi řekl, že vyhrajete zápas na antuce 6. června, tak byste to asi brala, že?

„Samozřejmě, zvlášť na té antuce. To není můj oblíbený povrch. Ale trénuju na ní asi tři měsíce, takže by bylo blbý, kdybych na ni nebyla připravená.“

Vtip měl být v tom, že dnešní den byl podle prapůvodních plánů dnem dámského finále na Roland Garros.

„Aha, tak to mi nedošlo. (smích) Škoda no, ale pohár jako pohár.“

Jaké bylo vyhrát turnaj, jehož ředitelem je váš manžel?

„Byla jsem hrozně pod tlakem. (smích) Jsem samozřejmě ráda a snad bude rád i on, že jsem splnila roli favoritky. Ale o tom to tady fakt nebylo. Bylo to spíš o nahraných zápasech, i s ostatníma holkama jsme to tady braly úplně v pohodě. Myslím, že žádná jsme ani nezlomily raketu, možná snad jedině moje ségra. Trochu nepřálo počasí, to jediný bylo blbý, jinak organizace mého manžela byla famózní.“ (smích)

Radila jste mu, co má zařídit či zlepšit?

„Ne, ale dneska si napíšu papírek a řeknu mu minusy a plusy.“

Prý jdete ještě večer po finále trénovat.

„Jdu ještě hodinu běhat do Stromovky, ani mi o tom nemluvte.“

To vám dal kondiční Azuz Simčič za odměnu nebo za trest?

„To teda nevím. Ale už to asi neukecám. Přišla i sparingpartnerka, moje kamarádka, takže si myslím, že mě to nemine.“

Za tři zápasy jste prohrála jen 13 gamů. Co berete jako nejlepší zprávu z turnaje?

„Hlavně, že jsem vydržela zdravotně. Vždyť já do toho ještě každý den dvě hodiny dopoledne trénovala, takže jsem měla denně čtyři pět hodin tenisu. A tělo vydrželo, nebyla jsem ani rozbitá. Čekala jsem, jestli to na mě po prvním zápase nepadne, ale byla jsem v pohodě. Klidně už bych zase mohla začít hrát turnaje po světě, ale ty bohužel ještě dlouho nebudou.“

Jsou takové exhibiční zápasy k něčemu. Mohou vám dát náskok před ostatními hráčkami na WTA Tour?

„Ono se pomalu začínají opatření uvolňovat, takže víc zemí bude dělat asi nějaké své turnaje. Ale myslím, že čím víc zápasů budeme mít, tím lepší. Vždyť já se před prvním zápasem cítila fakt docela blbě. A představa, že bych hrála třeba první zápas hned na grandslamu, to bych asi zkolabovala. Takhle to tady ze mě spadlo, po prvním zápase už jsem se cítila úplně v pohodě. Odbyla jsem si nervozitu, což je dobrý.“

SESTŘIH: Karolína Plíšková si ve finále LiveScore Cupu poradila s Martincovou