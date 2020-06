Kvitová ve Sport Magazínu o nervozitě, opatrném životě i hekání Šarapovové | iSport.cz

Radost české tenistky Petry Kvitové po postupu do dalšího kola na turnaji v Praze ve Stromovce • Michal Beranek / Sport

Česká tenistka Petra Kvitová přichází na kurt do zápasu s Barborou Krejčíkovou při turnaji v pražské Stromovce • Blesk:Czech News Center, a.s./Martin Sekanina

Datová analytika? S tím na tenistku Petru Kvitovou nechoďte. „Můžete se podívat třeba, kam soupeřka servíruje více na shodu. Ale já jak jsem levačka, tak to na mě stejně nesedí,“ vysvětluje v rozhovoru pro páteční Sport Magazín, proč si už dlouho vede sešity, do kterých si zapisuje postřehy ze zápasů. Proč do nich nenechá nakouknout trenéry? Kdy jí zatleskají rodiče? Jak se na ní podepsal útok lupiče? A hekala Maria Šarapovová i na trénincích? Odpovědi najdete v páteční příloze deníku Sport.