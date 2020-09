Plíšková na US Open končí! Kvitová slaví postup, Vondroušová vypadla

Markéta Vondroušová na turnaji v Palermu vyhořela v prvním kole a internetoví hrdinové se do ní pustili • Profimedia.cz

Turnajová jednička Karolína Plíšková vypadla na grandslamovém US Open už ve druhém kole. Česká tenistka nestačila na Caroline Garciaovou a s Francouzkou prohrála v New Yorku 1:6 a 6:7. Šestá nasazená Petra Kvitová po obratu v prvním setu vyhrála zápas s Ukrajinkou Katerynou Kozlovovou 7:6 a 6:2 a postoupila do třetího kola. Turnajová dvanáctka Markéta Vondroušová naopak prohrála hladce 1:6 a 2:6 s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou. Nasazená jednička Karolína Plíšková bude hrát třetí zápas na dvorci Louise Armstronga a její soupeřkou bude bývalá světová čtyřka Caroline Garciaová z Francie.