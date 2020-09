Williamsová je počtrnácté v semifinále US Open. Poradila si s Pironkovou

Serena Williamsová porazila ve čtvrtfinálovém souboji na US Open Bulharku Pironkovovou a počtrnácté je v New Yorku v semifinále. • Reuters

Tenistka Serena Williamsová znovu naplnila na grandslamovém US Open svoji minimálně semifinálovou kvótu z posledních let. Američanka porazila ve čtvrtfinálovém souboji matek Bulharku Cvetanu Pironkovovou 4:6, 6:3, 6:2 a mezi nejlepšími čtyřmi je v New Yorku počtrnácté v kariéře.