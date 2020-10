Zrušte čárové sudí, vyzval Djokovič. Počítač je rychlejší, proti jsou sponzoři

„Neexistuje žádný důvod, abychom v technologicky pokročilé době měli čárové rozhodčí!“ Tak pravil Novak Djokovič, první tenista světa a muž, jenž byl z nedávného US Open diskvalifikován za to, že trefil lajnovou sudí do krku. Jeho slova souzní s názorem kolegů a zdá se, že ženám a mužům na čarách zvoní umíráček. Americký grandslam vypustil džina z lahve, když jako první používal technologii Hawk Eye Live na všech kurtech vyjma dvou největších. Kvůli udržitelnosti bubliny se tak počet sudích snížil z 350 na 70. A vše proběhlo velmi hladce.

Roland Garros se však hraje na antuce. Ta se pod silou úderů deformuje víc než kterýkoliv jiný povrch a pochybuje se, zda je na ní tvrzení o maximální odchylce výroku videa dva milimetry pravdivé. Navíc si tenistka či tenista může zkontrolovat stopu míčku v oranžové hlíně. I tak ale dochází ke sporným situacím, jak seznal Denis Shapovalov.

Při porážce ve 3. kole mohl mít dva mečboly, sudí ale soupeřův míček po kontrole otisku prohlásil za dobrý, i když videovýrok promítaný v televizním přenosu říkal jasný aut. Kde je pravda? Těžko říct, platí však, že o verdiktu stroje se mnohem hůř diskutuje, než o tom od živého rozhodčího, který stojí před vámi.

A tak Novak Djokovič říká: „Se vším respektem k tradici a kultuře tenisu prohlašuji, že nevidím jediný důvod, proč už každý turnaj na světě nepoužívá technologii, kterou jsme měli v Americe.“ A s potutelným úsměvem dodal. „Pak by taky byla nižší šance, že se mi stane to, co v New Yorku.“

Všechno má ale svůj kontext. Při US Open stálo video na jeden kurt 25 000 dolarů, víc než půl milionu korun. Ušetřené náklady na gáži a ubytování sudích toto číslo zatím nepokryjí, byť více zákazníků by znamenalo také do budoucna snižování ceny videa. Grandslamy mají rovněž smlouvy s oděvními firmami, které rozhodčí oblékají a zajišťují si tak reklamu. Právě kontrakt s Ralphem Laurenem byl důležitým důvodem, proč zůstali při US Open lajnoví na dvou největších stadionech.

Tenistům je vyčítáno téměř až robotické vystupování na kurtu, a kdyby ještě místo výkřiků aut zazněl třeba klakson či jiný zvuk, odlidšťovalo by to tenisový zápas ještě víc. „Cítila bych se bez lajnových na kurtu ještě osamělejší. Jsem tradicionalistka, zachovejme současný svět,“ žádala Garbiňe Muguruzaová. Mnozí čároví navíc aspirují na práci hlavních sudích na umpiru, k čemuž je dobré mít praxi na lajně. Kdyby se Hawk Eye Live či jiný systém v tenise ještě víc rozšířil, může to ztížit celý proces výchovy hlavních rozhodčích.

Zdá se však, že odpůrci staré doby jsou ve většině. Jejich silným argumentem je zrychlení běhu zápasů i fakt, že každý výrok je nediskutovatelný. Při US Open se párkrát stalo, že si na hlavním dvorci hráč či hráčka nevzali video, které by zcela zřejmě opravilo výrok čárového. To pěšáci na menších kurtech takovou svízel řešit nemuseli.

I proto je Djokovič přesvědčený: „Dříve či později technologie rozhodčí nahradí.“