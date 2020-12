Zvažuje Federer konec?! Dvě operace, skličující skóre, hraje jen s kamarádem

V srpnu mu bude čtyřicet. Letos vyhrál pět zápasů a absolvoval dvě operace pravého kolena. Skličující skóre. Návrat na kurty se navíc táhne jak žvýkačka, teprve v posledních týdnech mohl přidat Roger Federer na intenzitě. Ještě nikdy v kariéře se tenisový titán nenacházel v tak nejisté situaci. A sám to ví. „Doufám, že se v novém roce ještě ukážu. A pokud ne, tohle byl skvělý konec,“ pravil v neděli, když byl doma ve Švýcarsku dekorován nejlepším sportovcem země od roku 1950.

Na melbournských kurtech sehrál Roger Federer koncem ledna poslední ostrý zápas. V semifinále Australian Open ho odpravil Novak Djokovič ve třech setech a nemohlo to dopadnout jinak. „Byl to horor. Pěkný nástup na kurt, hezké vyprovození do šatny. Na všechno mezi tím bych raději zapomněl. Tušil jsem, že mám tak tři procenta šance na výhru,“ řekl tehdy kulhající Švýcar.

Po jedenácti měsících a dvou operacích kolena, z nichž první přišla v únoru a druhá v červnu, není realita o mnoho růžovější. „Doufal jsem, že už v říjnu budu stoprocentní, ale pořád nejsem. Pro Australian Open to bude natěsno, takový závod s časem,“ prohlásil o víkendu Federer.

Je to teprve pár týdnů, co hraje tenis ve vyšším tempu na body. Ne s profesionálním hráčem, ale kamarádem Ivo Heubergerem, který ukončil kariéru už v roce 2008.

Když se po půlroční pauze vracel v roce 2017 a senzačně hned v prvním turnaji vyhrál Australian Open, což je považováno za jeden z jeho největších zázraků, byla situace zcela jiná. Měsíce byl fit, on i jeho tým rozdávali optimistické rozhovory. Nyní všichni mlčí, komunikace se maximálně omezuje na sponzorská prohlášení s předem schválenými tématy.

Je pravděpodobné, že do Austrálie ani neodcestuje a pošle odhlášku, ač se začátek úvodního grandslamu roku posunul až na 8. února. „Červnová operace byla něčím víc než rutinním zákrokem. Netuší, zda se ještě někdy bude na kurtu cítit jako dřív, zde se ještě zvládne dostat na bývalou úroveň,“ píše švýcarský deník Tages Anzeiger.

Federer umí být trpělivý, na doléčení si bere vždy dostatek času. Do Melbourne prý vyrazí pouze v případě, že bude mít šanci na pár výher. „Rád bych tam byl, ale prioritou je pro mě léto. Wimbledon, olympiáda v Tokiu a US Open,“ prozradil v neděli, když byl vyhlášený nejlepším sportovcem Švýcarska za posledních 70 let. Dostal 49,1 procent hlasů, druhý skončil běžec na lyžích Dario Cologna (12,2) a třetí legendární sjezdař Pirmin Zurbriggen (12,0).

Když cenu přijímal oblečený celý v elegantní černé, byl viditelně dojatý. A při děkovací řeči z něj vytryskly vážné pochybnosti o jeho budoucnosti. „Doufám, že se v novém roce ještě ukážu. A pokud ne, tohle byl skvělý konec…“

Muž, který vždy tvrdil, že takové myšlenky jsou začátkem konce, už zřejmě vstoupil na tohle území.