Stařec a moře pochyb. Federer zpět na kurty, má plán i hlavní motivaci

Jak dobrý ještě bude? Kolik paliva mu zbylo v nádrži? Neporazitelný soupeř jménem čas vyzpovídá Rogera Federera v následujících měsících, během nichž se švýcarský velikán pustí do jedné z nejtěžších misí kariéry. Návrat mezi hladové vlky po roční pauze a ve věku téměř čtyřiceti let odstartuje zbožňovaný šampion příští týden v Dauhá.

Na tenisové kurty se vrací muž, u něhož jsme si zvykli na zázraky. Tak nějak samozřejmě je od něj čekáme. Jako když vynechal polovinu sezony 2016 a vyhrál hned první turnaj po comebacku. Ne jen tak nějaký, rovnou grandslamové Australian Open, kde během pětisetového finále předčil největšího rivala Rafaela Nadala.

Má v sobě ale Roger Federer ještě další zázračné kousky? Je zase o čtyři roky starší, současná pauza byla dvakrát tak dlouhá než tehdy v roce 2016. A s kolenem nepodstoupil jednu, nýbrž hned dvě operace.

Pochyby jsou silné, ale mluvíme o FEDEREROVI. „Hrál jsem proti němu, koučoval jsem proti němu. A jestli jsem se naučil jednu věc, nikdy ho neodepisovat. Vždycky bude nebezpečný, zvlášť ve Wimbledonu a o trochu méně na US Open. Pokud nastoupí k zápasům, znamená to, že je připravený. A připravený Federer je vždy nesmírně obtížným soupeřem,“ prohlásil Goran Ivaniševič, kouč Novaka Djokoviče.

Srb v pondělí načne 311. týden na prvním místě žebříčku, definitivně vymaže Švýcara z rekordních tabulek. V Melbourne vyhrál Djokovič už osmnáctý grandslamový titul a čím dál víc se zdá, že je pouze otázkou času, kdy i v tomto ohledu Federera přeskočí. Toho muže, jehož loni v semifinále Australian Open krutě odpravil ve třech setech. „Byl to horor. Pěkný nástup na kurt, hezké vyprovození do šatny. Na všechno mezi tím bych raději zapomněl. Tušil jsem, že mám tak tři procenta šance na výhru,“ řekl tehdy kulhající Švýcar, pro něhož začínala dlouhá pauza.

Ochablé svaly

Po třinácti měsících a dvou operacích kolena, z nichž první přišla v únoru a druhá v červnu, se Federer vrací. A to je hlavní pozitivní zpráva, protože tomu tak být nemuselo. Definitivně se mohl zavřít ve svém sídle ve Wolerau, kde se kochá krásným výhledem na Curyšské jezero, společně s manželkou i čtyřmi dětmi.

Jak prozradil tenistův kondiční trenér Pierre Paganini, ještě než se Federer rozhodl pro operaci dlouhodobě problémového kolena, konzultoval s týmem, zda nemá skončit.

„Bylo to logické. Nedovedu si představit nikoho v jeho postavení a věku, koho by to v takové situaci nenapadlo,“ prohlásil Paganini pro švýcarský deník Tages Anzeiger a zdůraznil, jak moc tenista dbá na to, aby mohl po kariéře vést plnohodnotný život bez fyzických limitů. „Zdraví v druhé fázi jeho života je pro něj extrémně důležité. Je inteligentní, nechtěl to přehnat, aby se úplně odrovnal.“

Nakonec Federer zvolil cestu operací a dlouhé rekonvalescence. Mnohem obtížnější a zdlouhavější, než byla ta v roce 2016. „Protože tentokrát opravdu nemohl dlouho nic dělat, ochably mu svaly na nohách. Začínali jsme úplně od nuly,“ přibližuje Paganini, jak se v říjnu začal dvacetinásobný grandslamový šampion chystat.

Má tělo poznamenané víc než patnácti sty zápasy na ATP Tour. Dobře si uvědomuje, že během současného comebacku může víc ztratit než získat. Alespoň v očích veřejnosti. Sám vždy tvrdil, že nevyhlíží pohádkový konec kariéry.

Určitě si vybavuje, jak už v roce 2013 četl články, že by měl ukončit kariéru a neriskovat svou reputaci. Od té doby postoupil do sedmi dalších grandslamových finále, tři z nich vyhrál. Zatímco skalní fanoušci nadále trnou, aby nepřišel sešup a jejich hrdina si nepošpinil renomé, Federer takové obavy vůbec nemá.

„Nemyslím si, že konec musí být dokonalý. Že potřebujete něco velkého vyhrát a pak se rozloučit,“ prohlásil před dvěma lety v rozhovoru s agenturou AP. „Dokud vám na sportu záleží a baví vás, měli byste u něj vydržet. Nikdo si nepamatuje, jaký byl poslední zápas Johna McEnroea nebo Stefana Edberga. Na něm nesejde. Ale vzpomíná se na ně jako na vítěze Wimbledonu, světové jedničky. Vážně si nemyslím, že je konec tak důležitý.“

Takto naladěný chystá i současný návrat, když ani sám asi netuší, co od sebe může čekat. Díky faktickému zmražení žebříčku, které ATP aktuálně posunula až na podzim, je stále na pátém místě. Plánuje odehrát turnaj v Dauhá, poté se uvidí, zda hned naskočí do dalšího podniku v Dubaji. Neodcestuje do USA, přeskočí Miami a zjevit by se měl až v antukové části roku. S tím, že jeho třemi vrcholy sezony jsou Wimbledon, olympiáda v Tokiu a US Open.

Co ještě může dokázat?

Ač si nestaví vzdušné zámky, nehodlá po světě jen zbůhdarma kočovat. Pořád má vlastní cíle. Třeba singlové zlato z olympijského Tokia, které mu chybí. Devátý wimbledonský titul, k němuž byl předloni tak blizoučko, je motivací vždy. A po krůčcích se stále přibližuje k rekordům Jimmyho Connorse v počtu turnajových titulů (103:109) a vítězných zápasů (1242:1274).

Dějinné dostihy o nejvíc grandslamových titulů už zřejmě vzdal. V jeho věku ještě žádný muž grandslam nevyhrál. Devětatřicetiletý titán počítá s tím, že až se usadí prach po řádění Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče na kurtech, bude tím třetím vzadu a oba konkurenti nasbírají víc grandslamových triumfů než on.

„Z toho, jak se věci mají, je zřejmé, že Rafa i Novak toho vyhrají ještě víc, protože jsou prostě tak dobří,“ prohlásil Švýcar předloni. Oproti Federerovi jsou ti dva o pět a šest let mladší. „Až mě překonají, budu s tím absolutně O. K., protože takhle prostě sport funguje. Je o číslech a rekordech. Já měl své okamžiky a vždy jsem říkal, že cokoliv navíc po mém patnáctém titulu už bude jen bonus.“

Jako bonus musí brát i současné zápasy, které ho čekají. Prodloužil si kariéru, odejde po svém a ne kvůli zranění. Už to je další vítězství. Jak říká kondiční kouč Paganini. „Pokud dokončí zápas, bude v pořádku a řekne mi, že se těší na další, tak jsme tuhle bitvu vyhráli.“