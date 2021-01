Koleno jako výmluva? Australian Open prý Federerovi zatrhla manželka

Poprvé od roku 1998 bude Roger Federer chybět na Australian Open. Ještě není zcela připravený po dvou loňských operacích kolena, zněl oficiální důvod Švýcarovy absence. Podle jednoho z manažerů melbournského turnaje to však není hlavním důvodem absence dvacetinásobného grandslamového šampiona.

Federer se prý jednoduše neodhodlal vydat na dalekou cestu na jižní polokouli, jelikož by jeho rodina musela do dvoutýdenní karantény a na rozdíl od hráčů nemá výjimku opustit na pět hodin denně pokoj. To se nelíbilo tenistově manželce Mirce.

Tvrdí to Andre Sa, ředitel Australian Open pro hráčské záležitosti. „Hlavním důvodem byla karanténa,“ prohlásil Sa pro server Ace BandSports.

Melbournský grandslam chystá velké manévry, na dvacet letadel dopraví do Austrálie tenisty z Los Angeles, Singapuru a Dubaje. Letadla budu plná jen z dvaceti procent, aby byla co nejnižší šance nákazy.

Nákladná logistická operace stojí miliony i ohromné úsilí, Australané však na rozdíl od úvodních závodů formule 1 hodlají uspořádat tenisový svátek od 8. února stůj co stůj. I když budou mít v nejlepším případě ochozy plné jen z 35 procent, v tom nejhorším se bude hrát bez diváků. Což významně hrozí, protože ve státe Victoria nabírá epidemie opět na síle.

Ztráta Rogera Federera je bolestivá. O to víc, že ze sportovního hlediska byl zřejmě připravený nastoupit. „Mluvil jsem s ním asi před měsícem a měl dvě možnosti. Přijet jen sám s týmem, či vzít i rodinu,“ prozradil Sa.

Zatímco tenisté budou mít během čtrnáctidenní karantény výjimku a mohou na pět hodin denně opustit pokoj, rodinní příslušníci by museli strávit dva týdny zcela v izolaci. „Mirka a jejich čtyři děti by nemohly opustit po dva týdny pokoj, a to se Mirce nelíbilo,“ líčil Sa s tím, že mu Federer řekl: „Chlape, je mi devětatřicet, mám čtyři děti, dvacet grandslamů. V takové situaci nemám zapotřebí být pět týdnů od rodiny…“