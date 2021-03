Plíšková znovu ztroskotala na Pegulaové, jízda Martincové končí

Světová šestka Plíšková s o 30 míst níže postavenou Pegulaovou prohrála v Kataru minulý týden ve čtvrtfinále hladce 3:6, 1:6 a dnes byl zápas ještě jednoznačnější. Často chybující turnajová dvojka uhrála jediné dva gamy na začátku druhého setu, ale vedení 2:0 k obratu nevyužila. „Hraje výborně, věří si a já neměla žádnou odpověď. Zaslouží si uznání, i když já neudělala moc věcí dobře, ale to se občas stává,“ řekla Plíšková na tiskové konferenci.

Osmadvacetiletá Plíšková se nemohla opřít o svou tradiční zbraň servis. Udělala sedm dvojchyb včetně závěrečné při mečbolu, po prvním servisu získala jen 34,5 procenta bodů a zápas prohrála za 53 minut. „Nevím, proč to nejde, ale nemyslím si, že to má nějaký konkrétní důvod,“ řekla Plíšková. Další turnaj by měla hrát v Miami.

Pegulaová, jež v Dauhá vypadla v semifinále s Petrou Kvitovou, postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále turnaje WTA 1000.

Totéž se podařilo 63. hráčce světa Krejčíkové, která prošla mezi nejlepších osm na turnaji s téměř dvoumilionovou dotací bez ztráty setu. Elitní deblistka porazila podruhé za sebou singlovou grandslamovou šampionku, po Lotyšce Jeleně Ostapenkové si za hodinu a čtvrt poradila s pětatřicetiletou Kuzněcovovou.

„Mám radost. Pozitivní bylo, že jsem se dostala do hlavní soutěže, už to byla obrovská výhra a všechny ty zápasy navíc beru jako bonus. Jsem teď v zápasech hodně uvolněná a předvádím ten nejlepší výkon, jaký jsem schopná hrát,“ řekla Krejčíková Radiožurnálu.

Loni se jí podařilo dostat poprvé do elitní stovky, nyní se blíží dalšímu cíli. „Určitě by to bylo hezké, kdybych se dopracovala do padesátky, nebo i výš. Proto hraju, abych vyhrávala zápasy a makala každý balon. Takový cíl byl hodně s tou stovkou, a jak jsem ji pokořila, tak to ze mě hodně spadlo. Teď si to snažím užít a zkoušet hrát svůj nejlepší tenis. Ty polosny, které jsem měla, tak se mi splnily. Čím více si to užívám, tím hraju lepší tenis,“ dodala. O semifinále si Krejčíková zahraje s Ruskou Anastasií Potapovovou.

V pátém utkání skončila pouť turnajem 125. hráčky světa Martincové. Úspěšná kvalifikantka nestačila stejně jako v předchozím kole jiná Češka Vondroušová na talentovanou Američanku Gauffovou. Tenistce, která v sobotu oslaví 17. narozeniny, šestadvacetiletá Martincová podlehla za 66 minut.

O semifinále si Krejčíková zahraje s Ruskou Anastasií Potapovovou.

Tenisový turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 1,835.490 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Krejčíková (ČR) - Kuzněcovová (Rus.) 6:3, 6:2

Pegulaová (USA) - Karolína Plíšková (2-ČR) 6:0, 6:2.

Gauffová (USA) - Martincová (ČR) 6:4, 6:2

Sabalenková (3-Běl.) - Kontaveitová (15-Est.) 6:3, 6:2

Potapovová (Rus.) - Bencicová (6-Švýc.) 6:1, 2:6, 7:5

Mertensová (10-Belg.) - Garciaová (Fr.) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - N. Kičenoková, Olaruová (Ukr./Rum.) 5:7, 6:4, 10:6

Babosová, Kuděrmětovová (5-Maď./Rus.) - Karolína Plíšková, Kristýna Plíšková (ČR) 6:2, 6:4