Macháč (20) řekl, kolik vydělal mezi hvězdami, a přiznal tenisovou lásku

Je mu dvacet a pomalu o sobě dává vědět na těch největších tenisových jevištích. Přesně podle plánu... Tomáš Macháč je v pohodě a rozhodně mu nechybí sebevědomí do bojů s těmi nejlepšími. „Hraju fakt dobře, cítím se dobře, věřím si,“ řekl tenista v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport . Michalu Hrdličkovi pak přiznal i to, že opravdu chodí s tenistkou Kateřinou Siniakovou.

„Pro diváky říkám, že hraju jako Novak Djokovič. Býval jsem lepší z bekhendu, ale forhend jsem hodně vylepšil. Fakt solidně servíruju,“ vypočítával dvacetiletý mladík své kvality. „Že bych si nevěřil, to ne,“ smál se nad poznámkou moderátora Hrdličky Macháč.

„Poslední dobou se cítím na kurtu opravdu dobře. Všechno si sedlo, mám kolem sebe skvělý tým,“ pravil muž, který přes kvalifikaci pronikl až do druhého kola grandslamového Australian Open. Právě během karantény v Austrálii pak přeskočila jiskra mezi ním a ženskou rostoucí hvězdou Kateřinou Siniakovou.

Macháč v České uličce přiznal tenisovou lásku: Mix Siniakové žebříčkově kazím

„Je to pravda, jsme spolu,“ potvrdil Tomáš Macháč v České uličce. A nechystají se jít třeba do mixu právě na grandslamech? „Bohužel, žebříčkově jí to hodně kazím,“ smál se aktuálně 138. hráč světa. „Když zlepším ještě svůj singlový žebříček, tak si sem tam můžu zahrát i debla,“ hledí do budoucnosti.

Grandslamový úspěch mu přinesl i výraznou finanční injekci. „Na to že jsem stále challengerový hráč, tak jsem si vydělal dobrý peníze,“ připouští Macháč, který má jako koníček historické knížky.

„Když na challengeru je za vítězství maximum třeba sto tisíc korun po zdanění... na grandslamu jsem si teď vydělal asi 2,5 milionu korun hrubýho, to je velký rozdíl,“ přibližuje jedna z velkých nadějí českého mužského tenisu.

Tak snad se bude se svou přítelkyní potkávat na grandslamech co možná nejčastěji.

