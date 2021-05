Kvitová zvládla bitvu s Ruskou, ve čtvrtfinále čeká světová jednička

S Cori Gauffovou si Karolína Plíšková poradila a postoupila do 2. kola turnaje v Madridu • ČTK / AP / Bernat Armangue

Petra Kvitová postoupila v Madridu do čtvrtfinále • Reuters

Tenistka Petra Kvitová se probojovala do čtvrtfinále antukového turnaje v Madridu. Trojnásobná šampionka v dnešním osmifinále porazila Rusku Veroniku Kuděrmětovovou po setech 6:3, 4:6 a 6:4. O postup do semifinále se utká s první hráčkou světa Ashleigh Bartyovou z Austrálie, která v duelu posledních dvou vítězek Roland Garros zdolala loňskou šampionku Polku Igu Šwiatekovou 7:5, 6:4.

„Jsem na sebe velice pyšná. Bylo to skoro jako zápas chlapů, každý set rozhodl jeden brejk. Byl to skvělý zápas. Ona je ve formě, vyhrála na antuce v Charlestonu, ale já si to tady moc užívám. Tohle je pro mě výjimečné místo,“ řekla Kvitová v rozhovoru na centrkurtu Manuela Santany, na kterém slavila tituly v letech 2011, 2015 a 2018.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu měla proti Rusce výborný nástup. Vedla 3:0 a při svém servisu byla jistá. Ve druhém setu nevyužila tři brejkboly, dva za stavu 4:4. Vzápětí poprvé v utkání přišla o servis a tím i o set. Třetí sadu rozhodla brejkem ve třetí hře díky returnům - jeden trefila na lajnu a připravila si brejkbol, po dalším donutila Kuděrmětovovou chybovat.

Za stavu 5:4 podávala Kvitová na výhru v utkání, ale prohrávala 0:30. Z nesnází se dostala servisem a sedmým esem duel po dvou hodinách a minutě ukončila. „Děkuji za podporu z hlediště. Jsem ve čtvrtfinále a jsem ráda, že už jsem tady vyhrála tři zápasy,“ řekla.

S Bartyovou má Kvitová bilanci 5:4, na antuce se střetly jednou a Kvitová v roce 2012 na Roland Garros jasně vyhrála. „Ale to už je tak dávno, že to nepočítám,“ řekla česká tenistka. Bartyová v roce 2019 antukový grandslam vyhrála. „Má na antuku dobrou hru, umí se klouzat a hraje hodně čopy. Má antuku asi ráda o něco víc než já, ale na zápas se těším. S Ash je to vždy velký boj, což mě baví,“ uvedla Kvitová.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 3,226.325 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Harris (JAR) - Dimitrov (13-Bulh.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), Isner (USA) - Kecmanovič (Srb.) 6:4, 7:6 (8:6), Karacev (Rus.) - Humbert (Fr.) 7:5, 6:4, Koepfer (Něm.) - Opelka (USA) 6:4, 6:4, Evans (Brit.) - Chardy (Fr.) 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:2, Giron (USA) - Andújar (Šp.) 6:7 (8:10), 7:6 (7:4), 7:5, Alcaraz (Šp.) - Mannarino (Fr.) 6:4, 6:0, Fognini (It.) - Taberner (Šp.) 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Ženy (2,549.105 milionu eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Kvitová (9-ČR) - Kuděrmětovová (Rus.) 6:3, 4:6, 6:4, Bartyová (1-Austr.) - Šwiateková (14-Pol.) 7:5, 6:4, Badosaová (Šp.) - Sevastovová (Lot.) 6:7 (0:7), 7:6 (7:3), 6:0, Bencicová (8-Švýc.) - Džabúrová (Tun.) 7:6 (7:2), 4:3 skreč.