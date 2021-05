Divoký obrat Kvitové. Po mizerném startu nadělila kanára a v Římě jde dál

Petra Kvitová postoupila v Madridu do čtvrtfinále • Reuters

Tenistka Karolína Muchová vydřela postup do čtvrtfinále antukového turnaje v Madridu. • Profimedia.cz

Petra Kvitová vstoupila do turnaje v Římě úspěšně • Reuters

Světová desítka Kvitová suverénně zvládla oba předchozí zápasy se 46. hráčkou žebříčku Linetteovou, jenže na římské antuce dnes v úvodu roli favoritky nepotvrdila. Na turnaji, kde je jejím maximem čtvrtfinále z let 2012 a 2015, musela dvojnásobná vítězka Wimbledonu hrát poprvé po 11 letech první kolo. Jinak byla vždy nasazená rovnou do druhého.

Proti Linetteové poprvé bodovala za stavu 0:3 a za půl hodiny ztratila úvodní sadu poté, co dostala eso z druhého podání. Pak už Kvitová na kurtu dominovala, zpřesnila údery a opírala se o servis. O postup do osmifinále si zahraje buď proti Američance Christině McHaleové, nebo Věře Zvonarevové z Ruska. V minulém týdnu v Madridu došla Kvitová do čtvrtfinále, kde ji zastavila světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová.

V Římě se představí ve dvouhře také Karolína Plíšková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 2,082.960 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Travaglia (It.) - Paire (Fr.) 6:4, 6:3, Fritz (USA) - Evans (Brit.) 6:3, 6:2, Fucsovics (Maď.) - Nišioka (Jap.) 6:0, 6:2, Karacev (Rus.) - Kecmanovič (Srb.) 7:6 (7:2), 6:4, Nišikori (Jap.) - Fognini (It.) 6:3 6:4.

Ženy (dotace 1,577.613 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (11-ČR) - Linetteová (Pol.) 1:6, 6:0, 6:2, Martičová (Chorv.) - Rogersová (USA) 5:7, 6:3, 6:4, Sevastovová (Lot.) - Teichmannová (Švýc.) 3:6, 6:1, 6:3, Gauffová (USA) - Putincevová (Kaz.) 7:5, 4:6, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Vondroušová, Mladenovicová (ČR/Fr.) - Guarachiová, Krawczyková (5-Chile/USA) 6:4, 6:4.