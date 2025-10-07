Předplatné

Fotbalové přestupy ONLINE: dvě nabídky pro kouče Baníku, kdo ho chtěl z Česka?

Sledujte nejnovější informace o fotbalových přestupech a spekulacíchZdroj: iSport
West Ham zažívá hrůzný start do sezony, opustí klub Tomáš Souček?
Filip Zorvan se stal hráčem Jablonce
Posila do záložní řady Slovanu Toumani Diakité
Jakub Brabec má mít namířeno do portugalského Rio Ave
Jakub Brabec v zápase Ligy národů proti Švýcarsku
Erik Prekop přestoupil z Baníku do Slavie
David Planka by se měl stát posilou Baníku
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.

Zprávy ze dne 7. října 2025

Chance Liga
7. října 2025 · 14:33

Jak už v minulém týdnu informoval slovenský insider Jozef Kopčo, trenér Baníku B Josef Dvorník měl nabídku z Košic, aby tam nahradil odvolaného Romana Skuhravého. Přesun se však i přes velký zájem východoslovenského klubu neuskuteční, vedení Ostravy kouče své rezervy odmítlo pustit. Nechce o něj přijít, proto ani nedošlo k jednání na úrovni managementů.

Dvorník měl ještě jedno „laso“ - a to z české ligy. Podle informací iSportu se jednalo o pozici asistenta Tomáše Janotky, se kterým se velmi dobře zná, v Sigmě Olomouc.

Ani na Andrův stadion se nicméně Dvorník nyní stěhovat nebude. Možná proto, že s ním management Baníku výhledově počítá do funkce šéfa prvoligové lavičky áčka místo Pavla Hapala a nechce o potenciálního nástupce z vlastních zdrojů přijít. Kdo ví, každopádně smysl by tento interní plán dával.

Zprávy ze dne 6. října 2025

Chance Liga
6. října 2025 · 16:25

V minulém týdnu prodloužil trenér Luboš Kozel v Jablonci smlouvu, o čemž iSport informoval jako první. Až v neděli po porážce v Olomouci se k tomu však po dotazu stejné redakce vyjádřil obšírněji než jedním souvětím na oficiálních klubových stránkách.

 

„Co se týče sportovní stránky, nic se nezměnilo ani s novým majitelem. Nastolené cestě věřím. Už na začátku léta, kdy se ukázalo, majitel tady nebude moct nějakou dobu být, byli hráči smluvně podepsaní. O prodloužení jsme se bavili už s minulým panem majitelem. Říkal jsem mu, že s tím nemám problém, protože jsem v Jablonci šťastný, ale chtěl jsem samozřejmě záruky toho, aby to fungovalo,“ vyprávěl.

 

A to se stalo, byť podle zpráv iSportu nebyla jednání úplně jednoduchá a hodně rezonovala i budoucnost členů realizačního týmu. O jejich setrvání stál Kozel rovněž. „Šlo o prodloužení hráčů, kolegů, zajištění ekonomické stability klubu... Všechno se splnilo, takže žádné překážky nebyly,“ dodal.

 

6. října 2025 · 15:51

Ital Fabio Cannavaro se stal novým trenérem uzbecké fotbalové reprezentace. Informoval o tom tamní svaz. Bývalý špičkový obránce povede výběr asijské země při jejím debutu na mistrovství světa v příštím roce. Smlouva mu skončí po šampionátu. Na lavičce nahradil Timura Kapadzeho. Informovala o tom agentura ANSA.

Zprávy ze dne 3. října 2025

Chance Liga
3. října 2025 · 16:56

Vedení Baníku uzavřelo novou smlouvu s talentovaným Markem Havranem. Osmnáctiletý křídelní hráč, který se v pátek poprvé objevil v nominaci české jednadvacítky, v Ostravě podepsal kontrakt do 30. června 2029.

Bundesliga
3. října 2025 · 14:11

Bayer Leverkusen si pojistil služby záložníka Exequiela Palaciose do roku 2030. Vedení německého klubu oznámilo, že se s argentinským mistrem světa s předstihem dohodlo na prodloužení stávající smlouvy, kterou měl platnou do roku 2028. Spoluhráč českého kanonýra Patrika Schicka působí v Leverkusenu od roku 2020. Momentálně je ale šestadvacetiletý fotbalista kvůli zranění pravého přitahovače mimo hru.

Zprávy ze dne 2. října 2025

2. října 2025 · 16:06

Český kouč Roman Skuhravý skončil na lavičce fotbalistů Košic. Spolu s ním odchází i jeho syn David, jenž v klubu působil jako kondiční trenér. Skuhravý působil v Košicích od loňského září a v minulé sezoně dovedl tým k pátému místu v lize. Následně s ním vypadl ve 2. předkole Konferenční ligy s Grodnem a v úvodních osmi kolech slovenské ligy získal jedinou výhru. „Od léta se mužstvo neposouvalo směrem, jakým bychom si představovali. Proto jsme se sešli a dohodli se na férovém ukončení spolupráce. Mužstvo potřebuje nový impulz,“ řekl sportovní ředitel klubu Marek Sapara.

Chance Liga
2. října 2025 · 13:50

Vojtěch Smrž může po pozitivním dopingovém nálezu znovu hrát. Původní dvouletý trest mu byl snížen na tři měsíce a dnes se poprvé od ledna opět zapojil do přípravy prvního týmu Bohemians 1905. Smrž neprošel dopingovou kontrolou po prosincovém duelu s Karvinou. Pražané několikrát uvedli, že se k případu vyjádří až po jeho skončení. Dnes oznámili, že osmadvacetiletý záložník měl v těle nedovolené množství metabolitu THC.

 

Smrž hned na začátku roku dobrovolně přerušil kariéru, přestal trénovat s A-týmem a čekal na výši trestu. Antidopingový výbor mu zastavil činnost na dva roky, po odvolání mu ale Národní rozhodčí soud pro sport snížil trest na tři měsíce.

Chance Liga
2. října 2025 · 10:37

Informace iSportu se potvrdily, Jablonec oznámil prodloužení smlouvy s Lubošem Kozlem. Podrobnosti kontraktu klub neuvedl. Kozel se loni v létě vrátil do Jablonce po 17 letech a po konci angažmá v sousedním Liberci. V minulé sezoně obsadil s týmem v lize páté místo a jen těsně mu unikla účast v evropských pohárech. V aktuálním ročníku jsou Severočeši stále neporažení, po 10 kolech mají sedm výher a tři remízy proti favoritům soutěže Slavii, Spartě a Plzni.

 

V Jablonci máme rozdělanou práci. Jsem tedy rád za nabídku v klubu pokračovat a za možnost dál rozvíjet to, co zde budujeme. Těším se na další spolupráci,“ řekl Kozel, o němž se spekulovalo jako o nástupci odvolaného Miroslava Koubka v Plzni.

Zprávy ze dne 1. října 2025

Chance Liga
1. října 2025 · 19:06

Je na listu žádaných odborníků, trenérů, kteří by mohli jít na dračku. Kupříkladu jako Martin Hyský. Také jméno Luboše Kozla se objevuje jako možnost pro Plzeň, která bude řešit uvolněný post trenéra po odchodu Miroslava Koubka. Proto Jablonec zareagoval a podle informací deníku Sport a webu iSport se s koučem domluvil na pokračování spolupráce. Více čtěte ZDE >>>

Zprávy ze dne 30. září 2025

Chance Liga
30. září 2025 · 17:39

Slavii podle novináře Nicola Schiry, kterého na síti X sleduje téměř 400 tisíc lidí, zajímá obránce Eloge Yao. Devětadvacetiletý stoper z Pobřeží Slonoviny je od léta volným hráčem, předchozí čtyři sezony strávil v izraelském Hapoelu Jeruzalém. V minulosti hrál také za Lugano nebo v týmech z druhé italské ligy.

Zprávy ze dne 29. září 2025

Chance Liga
29. září 2025 · 18:50

Odvolání Miroslava Koubka Adolfem Šádkem a konec Davida Střihavky v Pardubicích. Ještě před říjnovou repre pauzou začaly padat hlavy na trenérských postech. „V centru dění je teď karvinský Martin Hyský,“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby, kde možné důsledky trenérského domina v lize rozebírají redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík a Petr Fantyš.

Chance Liga
29. září 2025 · 13:47
Důležitý moment
Chance Liga
29. září 2025 · 11:18

Další trenérská změna. Informace iSportu se potvrdily, Pardubice ukončily spolupráci s trenérem Davidem Střihavkou. Jeho místo převezme Jiří Krejčí, jenž tým vedl v minulosti celkem devět let, postoupil s ním v roce 2020 do ligy, v níž se vyšplhal v první sezoně až na sedmé místo. V klubu nyní působil jako konzultant. Jeho pomocníkem by měl být bývalý obránce Pavel Němeček, nynější Střihavkův asistent. Více čtěte ZDE>>>

Chance Liga
29. září 2025 · 11:03
Důležitý moment
Chance Liga
29. září 2025 · 10:40

V Plzni dochází k razantním změnám. Nedělní prohra 0:1 se Zlínem znamená konečnou pro trenéra Miroslava Koubka i asistenta Jana Trousila. V pondělí dopoledne trenérův odchod po vzájemné dohodě oficiálně potvrdila Plzeň. Zkušený kouč uzavírá západočeské angažmá po dvou úspěšných sezonách, současná třetí je ale ve znamení špatných výsledků i výkonů, které kouče stály místo. Mužstvo na následující zápasy minimálně do reprezentační pauzy převezme dočasně asistent Marek Bakoš, asistovat mu bude Zdeněk Bečka. Klub jedná o angažování Martina Hyského z Karviné. Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 27. září 2025

Důležitý moment
Premier League
27. září 2025 · 11:54

Ve West Hamu, za který hraje kapitán české reprezentace Tomáš Souček, skončil trenér Graham Potter. Klub ho odvolal kvůli špatným výsledkům, „kladiváři“ mají po pěti kolech Premier League jen tři body a jsou předposlední. Kdo Pottera nahradí čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 26. září 2025

Druhá liga
26. září 2025 · 21:53

Zkušený trenér Bohumil Pánik má v Artisu Brno další funkci. Od letošního května pracuje v klubu jako sportovní ředitel mládeže, nově povede také béčko ve čtvrté lize. Asistenta mu bude dělat Petr Maléř, bývalý ligový obránce. Po předčasném konci dosavadního kouče Maria Rossiho jde však jen o dočasné řešení. 

26. září 2025 · 16:25

Švédské Malmö, příští soupeř Viktorie Plzeň v Evropské lize, propustilo po prohře s Ludogorcem Razgrad trenéra Henrika Rydströma. Klub tak nyní hledá náhradu a podle tamních médií má být jedním z kandidátů i bývalý kouč Sparty Lars Friis.

Chance Liga
26. září 2025 · 16:10

Během pár měsíců Dukla hned dvakrát zlomila klubový rekord nejdražšího prodaného hráče. Do Sparty zamířil Kevin-Prince Milla a do Slavie se přesouvá Samuel Isife. V době transferu přitom ani jeden z nich neodehrál víc než patnáct utkání fotbalové Chance Ligy. „Každý přestup byl promyšlený. Saháme po neprověřených hráčích s potenciálem, který třeba vidíme jen my,“ říká trenér David Holoubek. Jak Dukla řeší nové pořádky na přestupovém trhu? Více čtěte ZDE>>>

26. září 2025 · 09:47

Bývalý španělský reprezentant Sergio Busquets po sezoně ukončí kariéru. Sedmatřicetiletý mistr světa i Evropy, který momentálně působí v MLS v Interu Miami, o tom informoval na Instagramu. „Cítím, že přišel čas se s profesionální kariérou rozloučit. Už to bude téměř dvacet let, co prožívám ten neuvěřitelný příběh, o kterém jsem vždycky snil,“ uvedl Busquets. „Končím šťastný, pyšný, naplněný a hlavně vděčný,“ dodal defenzivní záložník.

