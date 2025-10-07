Předplatné

Stoper Pokorný z Řecka: Mohl jsem podepsat na tři roky v Ostravě nebo Olomouci, ale...

Jakub Pokorný v akci v řeckém angažmá
Jakub Pokorný v akci v řeckém angažmá
Michal Kvasnica
Zahraničí
Splnil si sen. Po životní sezoně završené vítězstvím v MOL Cupu, které Olomouc katapultovalo do základní fáze Konferenční ligy, našel zahraniční angažmá v týmu řeckého nováčka z Kifisie. „Život v Aténách a počasí jsou benefitem,“ usmívá se spokojený stoper Jakub Pokorný, o nějž do poslední chvíle před podpisem stál kromě Sigmy i Baník, který tři čtvrtě roku neúspěšně hledá pravonohého středního obránce. „Pan trenér Hapal mě strašně překvapil, jednání byla super,“ pokračuje devětadvacetiletý fotbalista v rozhovoru pro Ligu naruby.

  • Proč teda návrat do Ostravy Pokornému neklapnul?
  • Kolik si v Řecku vydělá fotbalista oproti Chance Lize?
  • Jak má na jihu Evropy koncipovanou smlouvu?
  • Nelákalo ho zůstat v Olomouci a zahrát si Konferenční ligu?
  • Jak se mu líbí jeho nástupci Sylla s Hukem?
  • Odkud měl další nabídky?
  • Překvapil ho kamarád Zorvan podpisem v Jablonci?
  • Jaký je argentinský kouč Leto?
  • Koho z Kifisie označil za fantastického fotbalistu?

Kompletní rozhovor s Jakubem Pokorným najdete na www.liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

