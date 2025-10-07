Stoper Pokorný z Řecka: Mohl jsem podepsat na tři roky v Ostravě nebo Olomouci, ale...
Splnil si sen. Po životní sezoně završené vítězstvím v MOL Cupu, které Olomouc katapultovalo do základní fáze Konferenční ligy, našel zahraniční angažmá v týmu řeckého nováčka z Kifisie. „Život v Aténách a počasí jsou benefitem,“ usmívá se spokojený stoper Jakub Pokorný, o nějž do poslední chvíle před podpisem stál kromě Sigmy i Baník, který tři čtvrtě roku neúspěšně hledá pravonohého středního obránce. „Pan trenér Hapal mě strašně překvapil, jednání byla super,“ pokračuje devětadvacetiletý fotbalista v rozhovoru pro Ligu naruby.
- Proč teda návrat do Ostravy Pokornému neklapnul?
- Kolik si v Řecku vydělá fotbalista oproti Chance Lize?
- Jak má na jihu Evropy koncipovanou smlouvu?
- Nelákalo ho zůstat v Olomouci a zahrát si Konferenční ligu?
- Jak se mu líbí jeho nástupci Sylla s Hukem?
- Odkud měl další nabídky?
- Překvapil ho kamarád Zorvan podpisem v Jablonci?
- Jaký je argentinský kouč Leto?
- Koho z Kifisie označil za fantastického fotbalistu?
