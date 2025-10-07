Nejstarší debutant. Chramosta (34) zrušil oslavu narozenin, spoluhráči nevěřili
Nejstarší člen českého kádru pro kvalifikační zápasy s Chorvatskem a Faerskými ostrovy, a zároveň nováček v národním týmu. Nejlepší ligový kanonýr Jan Chramosta se ve 34 letech dočkal první pozvánky do reprezentačního áčka a může překonat zajímavý rekord. „Nikdo z kluků mi nevěřil, že jsem v reprezentaci ještě nebyl, ale prostě mi to zatím nebylo souzené,“ směje se nadšený debutant.
V den utkání proti Faerským ostrovům oslaví Chramosta už 35. narozeniny. Jako dárek by tak mohl dostat i premiérový start za reprezentaci, čímž by překonal rekord a zapsal se do dějin českého fotbalu jako nejstarší debutant v národním týmu. „Nominace mě překvapila. Vůbec jsem to nečekal. Jestli se stanu nejstarším debutantem? Rekordy mám rád a uvidíme, jak to dopadne,“ líčil první pocity z pozvánky.
Kvůli národnímu týmu dokonce zrušil plánovanou oslavu narozenin. Půlkulatiny bude namísto s přáteli slavit na Faerských ostrovech v dresu se lvem na prsou. „Měl jsem domluvenou akci, ale věřím že mi to kluci prominou,“ komentoval nečekané změny plánů pro nadcházející dny. „Koukal jsem se, že to vychází přesně na den mých narozenin. To by byla velká pohádka, ale budu rád, když nastoupím už předtím proti Chorvatsku,“ vyhlíží už klíčové čtvrteční utkání proti favoritovi.
Takhle dlouhé čekání na první pozvánku přitom v plánu nebylo. Vyzáblý rychlík prošel reprezentačními výběry do 18, 19, 20 i 21 let. V posledních dvou utkání za jednadvacítku v červnu 2012 zničil sedmi brankami Černou Horu a Andorru a počítalo se s rychlým přesunem do áčka.
O pár týdnů později po mistrovství Evropy zakončil reprezentační kariéru druhý nejlepší střelec v historii národního týmu Milan Baroš a Chramosta se jevil jako jeden z nejžhavějších kandidátů na jeho místo. Jenže místo do reprezentačního dresu zamířil na operační sál. Před premiérovou nominací do týmu dospělých si v červenci na tréninku poranil zkřížený vaz v koleni a přišla dlouhá vynucená pauza.
Po třicítce mě to fakt chytlo
„Během kariéry byly asi tři nebo čtyři momenty, kdy jsem byl opravdu blízko, ale nikdy se to nesešlo třeba kvůli zranění. Nakonec to dopadlo až teď,“ přemítal nad bohatou kariérou. „Moje cesta měla být takováhle a možná je to ještě sladší, že jsem se nakonec dočkal,“ hledí na věc s typickým pozitivním úsměvem.
Reprezentační sen tak přišel s opravdu dlouhou prodlevou. Jak plynul čas, šance se snižovaly a pár let zpátky, kdy proseděl celou sezonu v Jablonci na lavičce a rozhodl se odejít na roční hostování do Bohemians, by mu následný vývoj událostí asi připadal jako naprosté sci-fi.
Ale je to tak. Jan Chramosta je dnes členem Klubu ligových kanonýrů a dál stoupá tabulkou nejlepších českých střelců, po 11 kolech stojí v čele tabulky střelců Chance Ligy a nyní se dočkal i první pozvánky do reprezentace.
„Tehdy bych řekl, že je to nesmysl. Opravdu jsem nečekal, že by se moje kariéra mohla ještě takhle vyvrbit, ale po třicítce mě to fakt chytlo: daří se mi, jsem zdravý, fotbal mě baví a tohle je taková třešnička na dortu,“ pochvaluje si poslední úspěšné sezony.
Svým příběhem chce být zároveň i možnou inspirací pro další hráče už v pokročilé fázi kariéry. „Je to pecka a ukázka hráčům, že po třicítce to nekončí a mají ještě šanci zabojovat, když se jim bude dařit,“ uzavřel natěšený „benjamínek“ reprezentačního výběru.
