„Banální“ kauza na Slovensku. Patnáct minut zpoždění? NE, řekl Calzona. Greif se brání
Málo vídaná situace rozproudila na Slovensku fotbalovou kauzu, o kterou nikdo nestál. Brankář Lyonu Dominik Greif z nominace reprezentace vypadl, protože odmítl komplikovaný přelet z Lyonu na sraz národního týmu. Svaz mu měl nabídnout tři možnosti, aby stihl šibeniční termín Francesca Calzony, ale s gólmanem nenašel řešení. Vše eskalovalo do slovní přestřelky, ve které se obě strany cítí v právu. „Calzona nedělá žádné výjimky, to se mi líbí. Ale Dominika naprosto chápu,“ podotýká novinář Vladimír Pančík a vysvětluje problematickou situaci.
Slováci během poslední reprezentační pauzy ohromili vítězstvím nad Německem, před říjnovými střety ale nejsou v klidu. Chybí opora Dávid Hancko, národní tým pod vedením Francesca Calzony navíc míří na půdu Severního Irska, které doma neprohrálo už dva roky. A celou zemí do toho rezonuje kauza Dominika Greifa. „Popravdě, je úplně zbytečná a banální,“ popisuje vedoucí fotbalového oddělení Denníku Šport Vladimír Pančík.
Pojďme postupně. Manažerka mediálního týmu Monika Jurigová v pondělí sáhodlouze situaci gólmana vysvětlila. Ve dvě a půl minuty dlouhém monologu popsala, že při původně naplánovaném letu do Budapešti by Greif a další hráči nestihli mítink národního týmu v 15:30, dorazili by až o hodinu později. „Proto jsme jim nabídli tři alternativní možnosti. Ani jedna ale Greifovi nevyhovovala, a tak se rozhodl, že na sraz nedorazí,“ sdělila.
Greif, který má už dlouhodobě pověst hráče, se kterým je složité jednat, se tak samozřejmě ihned dostal pod palbu kritiky fanoušků. A tak reagoval, některá slova svazu dokonce vyvrací.
„Nerozumím, že tvrdí, že bych z Budapešti přicestoval v půl páté. Dorazil bych maximálně mezi 15:30 až 16:00. Ať si každý spočítá, jak rychle bych po dálnici dorazil do Sence. Nabídli mi dvě možnosti – cestovat v neděli po zápase v Toulouse vlakem do Ženevy, nebo vstát v pondělí brzy ráno a letět s přestupem v Bruselu. O třetí možnosti nevím. Pro mě je šokující, že v národním týmu tlačí na hráče, aby po nocích cestovali vlakem, případně letěli téměř bez spánku s přestupem. Jen aby nezmeškali mítink o pár minut,“ popsal pro Denník Šport osmadvacetiletý brankář.
Také dementoval vyjádření Jurigové, že by odmítl reprezentovat, se svazem se měli vzájemně dohodnout, že na sraz nepřijede. Greifova reakce opět na sociálních sítích opět rozproudila velkou diskuzi, tentokrát se fanoušci přiklání spíše na jeho stranu. Není to totiž poprvé, co se na komunikaci národní tým-hráč objevil na Slovensku zádrhel.
Jak znám Calzonu, chytat by šel stoper
Vladimír Pančík ze Športu vyjmenovává: „Francesco Calzona nepovolal lídra Vladimíra Weisse a když ho donominoval, Weiss mu pověděl, že na to kašle. Další příklad byl Alexander Čavrič, který po přestupu do Japonska odmítl přiletět na sraz, protože byl ale pod tlakem klubu. Martin Valjent se tak rozhodl, protože by nebyl dostatečně vytížený. A čtvrtým případem byl Róbert Mak, kterého trenér táhl na druhý konec země na dva přípravné zápasy, pak ho nasadil jen do závěrečných minut jednoho z nich, Mak se urazil a Calzonu zkritizoval. Pozor, ale každý případ je jiný. Nedával bych je do souvislosti.“
Nějaké rozpory mezi verzemi dvou či tří možností cestování podle něj nejsou důležité. Argumenty Greifa plně chápe, zvlášť když by týmové setkání zmeškal třeba o 15 či 30 minut. Trenér Calzona je ale nekompromisní.
„V tom se mi upřímně trenér líbí, nedělá žádné výjimky, a když se něco řekne, tak to tak bude. Ale tohle je banální kauza, která nikdy neměla vzniknout. To, že se takto otevřeným způsobem komunikuje, je až druhá věc. U případu Martina Valjenta se zase zpočátku řádně komunikovalo a část veřejnosti to kritizovala,“ podotýká Pančík.
Spoluhráče Adama Karabce či Pavla Šulce tak v národním týmu nahradil Dominik Takáč ze Slovanu Bratislava. Greif by roli jedničky beztak neplnil, ta je i přes solidní výkony v Lyonu rezervována Martinu Dúbravkovi, který chytá pravidelně Premier League v Burnley. O osm let mladší rodák z Bratislavy si ale budoucí cestu do nároďáku zkomplikoval.
„Řeknu to takhle: pokud by nastala situace, kdy by jediným gólmanem na Slovensku byl Dominik, jak znám Francesca Calzonu, chytat půjde stoper,“ uzavírá s nadsázkou Pančík.