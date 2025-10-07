NHL INSIDER s Krejčím a Prospalem: Boston nechce Blümela? Nepochopitelné
V minulé sezoně nastřílel dohromady téměř padesát gólů, Matěj Blümel zářil v AHL, na skok se podíval do Dallasu a v létě si mohl vybírat z jednocestných nabídek NHL. Expardubický útočník zvolil Boston, kde se nabízela řada volných míst v sestavě. Ouha, vedení Bruins ukázalo českému střelci dveře, nabídlo konkurenci a začátek sezony stráví na farmě. Pro ikonu Bostonu Davida Krejčího celkem šok, Blümela viděl v prvních dvou útocích. „Škoda, že mi z Bruins nezavolali,“ reaguje jeden z nejlepších útočníků klubové historie. Co teď?
- Jak se změnila situace Jiřího Kulicha v Buffalu?
- Co v příštích týdnech čeká senzaci kempu Sabres – talentovaného beka Radima Mrtku v zámoří?
- Jak uchopí David Jiříček svou poslední šanci v Minnesotě?
- Dostane se David Tomášek na přesilovku Oilers?
- Vydrží Adam Klapka v elitní lajně Calgary?
Spousta otázek a ještě víc zasvěcených odpovědí v novém dílu pořadu NHL INSIDER, kam pozvání vedle Krejčího přijal bývalý skvělý útočník Václav Prospal z organizace Buffalo Sabres, jenž trénuje v záložním týmu v Rochesteru. Během více než hodinové prognózy v rámci prémiové části se dozvíte vše nebo takřka vše, co se týká českých hráčů v nové sezoně NHL.