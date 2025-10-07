Předplatné

NHL INSIDER s Krejčím a Prospalem: Boston nechce Blümela? Nepochopitelné

Video placeholder
NHL INSIDER s Krejčím a Prospalem: Boston nechce Blümela? Nepochopitelné • Zdroj: isportTV
Český útočník Matěj Blümel neunikl poslednímu škrtu Bostonu před sezonou
Český útočník Matěj Blümel novou sezonu NHL v hlavním týmu Bostonu nezačne
Matěj Blümel během tréninku v Bostonu
Matěj Blümel v akci
Jiří Kulich se připojí k Rochesteru na play off AHL, jeho start na mistrovství světa ovšem není zcela vyloučený
Jiří Kulich během utkání proti Nashvillu
Jiří Kulich během utkání proti Nashvillu
NHL
V minulé sezoně nastřílel dohromady téměř padesát gólů, Matěj Blümel zářil v AHL, na skok se podíval do Dallasu a v létě si mohl vybírat z jednocestných nabídek NHL. Expardubický útočník zvolil Boston, kde se nabízela řada volných míst v sestavě. Ouha, vedení Bruins ukázalo českému střelci dveře, nabídlo konkurenci a začátek sezony stráví na farmě. Pro ikonu Bostonu Davida Krejčího celkem šok, Blümela viděl v prvních dvou útocích. „Škoda, že mi z Bruins nezavolali,“ reaguje jeden z nejlepších útočníků klubové historie. Co teď?

  • Jak se změnila situace Jiřího Kulicha v Buffalu?
  • Co v příštích týdnech čeká senzaci kempu Sabres – talentovaného beka Radima Mrtku v zámoří?
  • Jak uchopí David Jiříček svou poslední šanci v Minnesotě?
  • Dostane se David Tomášek na přesilovku Oilers?
  • Vydrží Adam Klapka v elitní lajně Calgary?

Spousta otázek a ještě víc zasvěcených odpovědí v novém dílu pořadu NHL INSIDER, kam pozvání vedle Krejčího přijal bývalý skvělý útočník Václav Prospal z organizace Buffalo Sabres, jenž trénuje v záložním týmu v Rochesteru. Během více než hodinové prognózy v rámci prémiové části se dozvíte vše nebo takřka vše, co se týká českých hráčů v nové sezoně NHL.

