Kvitová začala na trávě vydřenou výhrou nad Piterovou, uspěl i Veselý

Jednatřicetiletá Kvitová odehrála svůj první soutěžní duel na oblíbené trávě od předloňského Wimbledonu po třítýdenní zápasové pauze, během níž léčila natržený vaz v kotníku. Nohu si zranila po postupu do druhého kola na Roland Garros a z antukového grandslamu musela odstoupit.

„Je hodně pozitivní, že jsem kotník necítila. Hrát s tejpem je nepříjemné, nejsem na to zvyklá a nemám to ráda, ale teď to je důležité. Jsem ráda, že noha nenatekla až tak moc, když jsem to sundala. Cítím se v pohodě, to musím vzít pozitivně,“ řekla Kvitová.

Ze svého výkonu nadšená nebyla. „Pocity jsou rozporuplné. Věděla jsem, že nebudu hrát ideálně, ale asi jsem očekávala, že to půjde trošku líp a nebylo to ono,“ řekla. „Kazila jsme lehčí míče a byla trošku frustrovaná. Pohyb taky nebyl ideální, cítila jsem se trošku jako slon. Je to prostě znát, že jsem se nehýbala dva a půl týdne,“ dodala.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka nasázela soupeřce 10 es, ale také se dopustila šesti dvojchyb a třikrát ztratila podání. Poté, co jasně vyhraným druhým setem Kvitová srovnala na 1:1, se Piterová dostala do vedení 2:0 a 30:0, ale česká favoritka se dokázala vrátit do hry a otočila. Esem proměnila třetí mečbol. „Nakonec jsem to nějak zvládla. Byly tam i světlé momenty, to si z toho musím vzít. Jsem ráda, že mám možnost si zahrát další zápas,“ řekla.

V boji o čtvrtfinále se Kvitová střetne s Ann Liovou z USA. Do druhého kola postoupila už v neděli Kateřina Siniaková, jejíž soupeřkou bude také Američanka, třetí nasazená Jessica Pegulaová z USA.

Kvůli dešti se dnes nehrálo na turnajích v Anglii. V Eastbourne se nedočkala Karolína Plíšková svého zahajovacího duelu proti Italce Camile Giorgiové, na další den musely být přesunuty také zápasy tří českých tenistů ve wimbledonské kvalifikaci.

Tenisový turnaj žen v Bad Homburgu v Německu (tráva, dotace 189.708 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (1-ČR) - Piterová (Pol.) 4:6, 6:1, 6:4, Pegulaová (3-USA) - Hesseová (Fr.) 6:1, 6:2, Cornetová (Fr.) - Rusová (Niz.) 6:3, 2:6, 6:1, Kerberová (4-Něm.) - Jašinová (Rus.) 6:1, 6:1.

Vítězně začal i Veselý

Tenista Jiří Veselý zahájil vítězně přípravný turnaj na Wimbledon. Na trávě na Mallorce porazil Itala Salvatora Carusa po téměř dvou hodinách 7:6, 6:2 a postoupil do druhého kola. V něm ho čeká čtvrtý nasazený Pablo Carreňo ze Španělska.

Sedmadvacetiletý rodák z Příbrami si k postupu pomohl mimo jiné deseti esy. Výhru oslavil v den, kdy tenisový svaz oznámil, že se Veselý vzdal startu na olympijském turnaji. České mužské jedničce se v poslední době moc nedaří a z účasti v Tokiu se omluvil.

Tenisový turnaj mužů v Palmě de Mallorca (tráva, dotace 783.655 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Caruso (It.) 7:6 (7:2), 6:2, Ruud (5-Nor.) - Simon (Fr.) 6:4, 7:6 (7:4), Chačanov (6-Rus.) - Pouille (Fr.) 7:6 (9:7), 3:6, 6:4, Klein (SR) - Lajovič (8-Srb.) 6:4, 7:6 (7:2), Moutet (Fr.) - Harris (JAR) 6:4, 6:2, Travaglia (It.) - Pella (Arg.) 7:5, 7:6 (7:4), Sandgren (USA) - Munar (Šp.) 7:6 (7:3), 7:5.