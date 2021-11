Nekonečná show: 121 zápasů, 9 titulů. Bude Krejčíková hráčkou roku?

Australanka Ashleigh Bartyová může mávat wimbledonským titulem a místem světové jedničky, které drží už přes dva roky. Devatenáctiletá Britka Emma Raducanuová vyhrála US Open z kvalifikace jako 150. tenistka žebříčku. Na Barboru Krejčíkovou a její nekonečnou show v tenisové sezoně 2021 by to ale nemělo stačit. Pětadvacetiletá Češka získala 9 titulů, z toho tři grandslamové, olympijské zlato a navrch Turnaj mistryň. Neúnavnou obojživelnici by zřejmě neměla minout cena WTA pro Hráčku roku.

Když už se zdálo, že cesta na dovolenou nebude pro Barboru Krejčíkovou tak slastná, jelikož prohrála šest posledních singlových utkání roku, přišel další monstrózní zářez. Spolu s Kateřinou Siniakovou vyhrály bez porážky Turnaj mistryň v mexické Guadalajaře, když ve finále jasně přemohly belgicko-tchajwanské duo Elise Mertensové, Sie Šu-wej 6:3, 6:4. Masters ovládly jako vůbec první ryze český pár v dějinách a s povděkem od Martiny Navrátilové přijaly trofej, která nese její jméno.

Siniaková díky tomu zakončí podruhé v kariéře rok jako světová jednička ve čtyřhře, Krejčíková je druhá. Na singlovém žebříčku jí patří páté místo, oproti začátku sezony si polepšila o 60 míst. „Pro mě je to úplně famózní sezona. Jsem ráda, že se nám tady čtyřhra povedla. Olympijská medaile, singl a debl v Paříži, mix v Austrálii. To jsou neskutečné úspěchy. Jediné, z čeho jsem byla nejvíc smutná, je, že se mi tady nepovedl ani jeden z těch singlů. Ale to už je pryč, vítězství ve čtyřhře to hezky nahradilo,“ líčila přešťastná Krejčíková.

Proslov Krejčíkové, který dostal Navrátilovou: Díky za statečnost a naši svobodu!

Za posledních 11 měsíců napsala výjimečný příběh, který vešel do dějin. Vždyť ještě před rokem jsme měli Barboru Krejčíkovou za skvělou deblistku, která se v singlu nikdy výrazně neprosadí. Aby se hráčka takhle dostala na vlnu v pětadvaceti letech a z pěšačky rozkvetla v absolutní hvězdu, to je unikátní story.

Dnes už si málokdo vzpomene, že se začala odvíjet v australské tvrdé karanténě, kde nemohla dva týdny vystrčit nos z hotelového pokoje, jelikož na jejím letu byl pozitivní případ. A nakonec v Melbourne slavila hattrick, potřetí za sebou tam ovládla smíšenou čtyřhru, tentokrát po boku Američana Rajeeva Rama.

Náznakem věcí příštích bylo singlové finále v březnové Dubaji, do kterého senzačně došla jako 63. tenistka světa. A když začala mít pod nohama oranžovo, už byla Krejčíková skoro k neporažení. Do Paříže cestovala vlakem ze Štrasburku, kde získala první singlový WTA titul kariéry. To byla jen kapka v moři euforie, která měla teprve přijít. Na kurtech Roland Garros pracovala 23 hodin a 21 minut, světu vyrazila dech úžasným doublem. Přežila upřený mečbol v semifinále i atak paniky před osmifinálovým zápasem, jelikož nevěřila, že je dost dobrá pro tak velkou scénu.

Jenže nebojovala jen pro sebe, ale také pro zesnulou trenérku a mentorku Janu Novotnou. Ve chvílích největších triumfů zůstala upřímná, opravdová. Pár chvil po pařížském triumfu hned nabízela svým následníkům, že jim kdykoliv poradí. Dávala na odiv, v jak velké úctě chová legendy Martinu Navrátilovou či Jana Kodeše. Ráda zdůrazňuje svou lásku k Česku a reprezentaci. Nakonec i její připravený středeční projev v Mexiku jako připomínka výročí sametové revoluce je něco, co se v tenise jen tak nevidí. „Řekla jsem si, že to je velmi důležitý den v naší historii a že by bylo pěkné ho připomenout i lidem mimo Českou republiku,“ vyprávěla.

Se vší úctou k dalšímu olympijskému vítězi Lukáši Krpálkovi by Krejčíková měla doma vyhrát anketu o Sportovce roku. A až začátkem prosince bude WTA vyhlašovat cenu pro Hráčku roku, měla by i ta patřit téhle slečně z Ivančic. Ačkoliv v hlasování zahraničních médií si nemůžete být ničím jistí.

Krejčíková však drží všechny trumfy. Žádná jiná hráčka nevyhrála letos 9 titulů, nesehrála 121 utkání. Deset let od triumfu Petry Kvitové by se tahle cena mohla podruhé v dějinách stěhovat do Česka. Loni triumfovala Američanka Sofia Keninová za titul z Austrálie a finále v Paříži, letos měla dvouhra na grandslamech a Masters pět různých vítězek.