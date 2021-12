Veselý dumá, jak se zbavit svalů. Na tenistu jich mám moc, uvědomuje si

Formu v pondělí otestoval v rámci tenisové extraligy. Díky dělovému servisu nedal šanci protivníkovi, jenž od US Open a souboje s Novakem Djokovičem neprohrál jediný zápas. Nizozemec Tallon Griekspoor na podzim zvládl šestadvacet výher za sebou a získal pět challengerových titulů v řadě.

Přemožitele našel až v prostějovské hale, kde se představil jako zahraničí posila Přerova. „Věřil jsem ve své kvality. V posledních dnech jsme tvrdě trénovali a herně to vypadlo dobře. Neměl jsem z toho zápasu nervy,“ hodnotil Veselý po výhře 7:6, 6:2. Ve středu pak přidal druhé vítězství proti hráči Pardubic Vladimiru Ignatikovi 4:6, 6:3, 7:6.

Jiří, ceníte si hodně triumfu nad Tallonem Griekspoorem, byť šlo o souboj v rámci extraligy?

„Samozřejmě. V neděli jsem si chvíli povídal s Petrem Huťkou (kapitán Přerova) a říkal mi, že má pro mě připravené překvapení. Že má velice slušného hráče, který už dlouho neprohrál. Tak jsem mu říkal, že mu ho vyberu. Jsem rád, že se tak stalo. (usmívá se) Je vidět, že hraje ve výborné formě a pohodě, ale možná té pohody pro něj bylo tentokrát až moc a vůbec nepočítal, že by mohl prohrát. Každá série jednou končí, všichni jsme něco takového zažili.“

Rozhodl o vítězství hlavně váš skvělý výkon na servise?

„Kurt je velice rychlý a na tyhle podmínky jsem zvyklý víc já. Podával jsem velice dobře, on neměl rytmus a převahu, kterou měl v předchozích vítězných zápasech.“

Tenisovou extraligu většina hráčů počítá už do nové sezony. Je taková výhra dobrým příslibem do jejího začátku?

„Tohle jsou super přípravné zápasy. Je to dobré znamení. Můžu mít přibližnou zprávu o tom, v jaké formě se nacházím. Doufám, že to ještě posunu a sezonu začnu dobře.“

Jak byste zhodnotil uplynulý rok?

„Nejsem vůbec spokojený. Sezona byla velice složitá, utrápená. Měl jsem spoustu zdravotních problémů. Celá má rodina si odnáší hlavně to, že jsme při životě. Covid v březnu, pak postcovidový syndrom, bouračka v autě… Pořád něco. Rok byl psychicky velmi náročný. Jsem proto vděčný za to, kde jsem (83. místo na žebříčku ATP). Na startu roku mě čekají velké bodové obhajoby, ale snažím se spíš dívat na příštích šest sedm měsíců. Pak věřím, že se dostanu na pozice, na kterých bych chtěl být. Myslím, že hra není špatná.“

Konec sezony byl pro vás také ve znamení Davis Cupu. Jak jste vnímal, že jste nešel do dvouhry proti Velké Británii a přednost dostal mladší parťák Jiří Lehečka?

„Nebylo to o formě nebo o tom, že bych hrál hůř. První zápas s Mannarinem (7:6, 4:6, 2:6) jsem odehrál slušně. Set a půl jsem měl víc šancí, bohužel se to nesešlo. On pak zahrál skvěle, brejknul mě vždycky neuvěřitelnými údery. Na druhé utkání proti Norriemu jsme se s kapitánem dohodli, že pro tým bude teoreticky větší šance, když nastoupí Jirka Lehečka, kterého Angličani vůbec neznají a nečekali, že by mohl nastoupit. Zkusili jsme něco změnit, abychom je překvapili, a dá se říct, že nám to skoro vyšlo.“

Skvěle se ukázal Tomáš Macháč. Očekáváte, že vám mladí budou šlapat na paty i ve světovém žebříčku?

„Jsem rád, že se mladí dotahují a hráčů máme víc. Přece jen je na jednu stranu fajn, být nejlepší Čech, ale zase být na Tour sám není až taková zábava, jako kdyby nás tam bylo pět. (usmívá se) Jsem rád, že se jim daří, nacházejí tu cestu a věřím, že příští rok pro nás všechny bude úspěšný a ukážeme se světu jak dobré má Česká republika hráče.“

Po Davis Cupu jste vy osobně schytal na sítích docela silnou kritiku. Vnímáte vůbec tyhle negativní reakce?

„Víceméně to už ani nečtu, za ty roky je člověk obrněný. Svět sociálních sítí je v dnešní době takový, že po každé porážce se dá najít jen kritika. Když člověk chce někoho zkritizovat, tak si vždycky důvod najde. Už to ani nečtu a soustředím se na svoji kariéru. Jestli to lidi ocení, nebo ne, to už je na nich.“

Na čem teď musíte nejvíc pracovat?

„Rozhodně na pohybu, taky na přechodu na síť, který může být lepší. To jde ruku v ruce s pohybem. Servis je slušný, ale mám obrovské rezervy na returnu. Když na soupeře vyvinu větší tlak při jejich podání, budu pro ně mnohem nepříjemnější.“

Vaše postava se za poslední měsíce očividně změnila. Vypadáte víc osvalený...

„Řešili jsme to po sezoně, protože ta svalová hmota opravdu nabyla. Vlastně ani pořádně nevíme z čeho. (usmívá se) Není to tak, že bych byl ve fitku od rána do večera... Hledáme cestu i s profesorem Vítkem, jak se těch svalů zbavit, protože je jich na tenistu zbytečně moc. Je to jedna z cest, která by byla fajn i ohledně pohybu. Pracujeme na tom.“

Větší síla vám může pomoct vyhrát právě takové zápasy, které jsou hlavně o podání, nemyslíte?

„Všechno má své pro a proti. Ale z dlouhodobého hlediska, i z toho zdravotního, je lepší nějaké svaly nechat někomu jinému. (směje se)“

Kdy vás čeká cesta na úvodní turnaje sezony do Austrálie?

„Odlétám 27. prosince. V letadle nás bude víc Čechů, takže to bude příjemný let. Začínám v Adelaide (turnaj ATP 250), kde jsem se dostal do hlavní soutěže. Následovat bude další turnaj v Adelaide a potom už Melbourne (grandslam Australian Open).“

Těšíte se na Vánoce, které můžete strávit v klidu s rodinou?

„Moc. Dcera bude mít skoro tři roky, všechno už vnímá a na Ježíška se strašně těší. Budou to jedny z nejhezčích Vánoc.“

Rodina se vám rozrůstá. Drží vás to nad vodou v době, kdy to třeba na kurtu není dle představ?

„Tenis je důležitý, je to pořád priorita. Ale rodina je nejdůležitější. Hlavní je, že jsme všichni zdraví a v pořádku. Rodina mě dokáže rozptýlit a nemusím myslet jen na tenis, který občas není tak dobrý. Ale sezona byla tak strašně složitá, že jsem víceméně rád za to, jak to je. Příští rok, doufám, bude líp.“