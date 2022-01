Kvitová v Sydney odvrátila dva mečboly, na úvod uspěla i Vondroušová

Minulý týden v Adelaide vstoupila Kvitová do sezony porážkou v prvním kole s domácí outsiderkou Priscillou Honovou, v Sydney však obhájkyně titulu překvapení nedopustila.

Jednatřicetiletá Kvitová sice do zápasu nevstoupila dobře a rychle prohrávala 1:4. Ve druhé sadě se však dvojnásobné grandslamové šampionce podařilo vyrovnat a vynutit si rozhodující set.

V něm dostala jako první šanci ukončit zápas Rusová, které Kvitová při vlastním podání za stavu 4:5 nabídla dva mečboly. Česká favoritka však oba odvrátila, vzápětí vzala soupeřce servis a v následující hře utkání ukončila.

„Dneska jsem musela opravdu hodně bojovat. Navíc když prohrajete první zápas sezony, tak to není příjemný pocit. A to byl přesně můj případ,“ řekla Kvitová na webu WTA.

„Ale bojovala jsem o každý bod, bylo to náročné, ale nějak se mi to povedlo. Nakonec je to výjimečný pocit, protože už to bude nějaký čas, co se mi podařilo vyhrát po odvrácení několika mečbolů,“ dodala.

V dalším kole se dvojnásobná vítězka turnaje v Sydney utká buď s Australankou Astrou Sharmaovou, nebo se sedmou nasazenou Ons Džabúrovou z Tuniska.

Turnaj v Sydney dnes přišel o nasazenou jedničku a domácí favoritku Ashleigh Bartyovou, která se po triumfu v Adelaide odhlásila, aby se mohla připravit na blížící se Australian Open. Ze stejných důvodů odstoupila také šestá nasazená Iga Šwiateková z Polska.

Vondroušová vstoupila do nové sezony vítězstvím

Markéta Vondroušová vstoupila do nové sezony vítězstvím. V prvním kole v Adelaide po obratu porazila 5:7, 6:4, 6:3 Švýcarku Viktoriji Golubicovou.

Vstup do utkání Vondroušové nevyšel a po dvou ztracených servisech pustila Golubicovou do vedení 3:0. Šesté nasazené se poté sice podařilo srovnat, ale za stavu 5:5 přišel další brejk a soupeřka vzápětí set ukončila.

Ve vyrovnané druhé sadě Vondroušová srovnala s Golubicovou krok a v rozhodujícím setu už měla navrch. Stříbrná medailistka z olympiády v Tokiu se ujala vedení 4:1 a při třetím mečbolu duel ukončila.

Dvaadvacetiletá Vondroušová si ve druhém kole zahraje s Anou Konjuhovou z Chorvatska. Na okruhu WTA se s ní zatím utkala jen jednou a před pěti lety v Praze prohrála ve dvou setech.

Tenisový turnaj v Sydney (tvrdý povrch):

Muži (dotace 521.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Goffin (8-Belg.) - Bagnis (Arg.) 6:4, 6:4.

Ženy (dotace 703.580 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (ČR) - Rusová (Niz.) 3:6, 7:6 (7:4), 7:5, Kontaveitová (4-Est.) - Šuaj Čang (Čína) 6:3, 6:3, Badosaová (5-Šp.) - Ostapenková (Lot.) 7:6 (7:1), 6:1,

Tenisový turnaj v Adelaide (tvrdý povrch):

Muži (dotace 430.530 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Vukic (Austr.) - Bublik (6-Kaz.) 7:6 (7:5), 6:2, Paul (USA) - Tiafoe (7-USA) 6:2, 6:3.

Ženy (dotace 239.477 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Vondroušová (6-ČR) - Golubicová (Švýc.) 5:7, 6:4, 6:3, Parrizasová (Šp.) - Cornetová (Fr.) 6:4, 6:4, Konjuhová (Chorv.) - Savilleová (Austr.) 6:2, 7:6 (7:4), Kosťuková (Ukr.) - Rogersová (USA) 6:3, 6:4.