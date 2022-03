Emoce na kurtu. Hvězda brečela, až nemohla hrát. Soupeřka byla chladná

V noci na úterý SEČ na turnaji v Indian Wells neunesla nával emocí běloruská hráčka Viktoria Azarenková. Ta prohrávala 0:1 na sety a sváděla vyrovnaný boj ve druhé sadě. Za stavu 2:2 a výhody pro servírující hráčku ale přišla dvojchyba, po níž vypadla Běloruska z koncentrace a draly se jí do očí slzy.

Několik vteřin nebyla schopná znovu podávat. Umpirová rozhodčí tak seskočila a šla se Azarenkové zeptat, jestli nepotřebuje pomoc. Ta se několikrát omluvila a vysvětlila sudí, že zdravotní potíže nemá. I tady se okamžitě zapojilo publikum a hráčku podpořilo potleskem.

Pochopení pro nával emocí však neměla soupeřka Elena Rybakinová z Kazachstánu, která přerušení kvůli slzam možná považovala za záměrné kvůli odpočinku.

Když jí pak rozhodčí vysvětlovala, že jen kontrolovala soupeřku, zda je v pořádku, reagovala: „Okej, ale je tohle normální?“

„Není, ale stalo se to poprvé, takže... děkuji,“ odvětila sudí Rybakinové. Azarenková se sice lehce vzpamatovala a servis si udržela, ale utkání nakonec prohrála 3:6, 4:6.

Naomi, jsi hrozná, slyšela Ósakaová

Dva dny před Azarenkovou si nečím podobným prošla Naomi Ósakaová. Její soupeřka Veronika Kuděrmetovová se zrovna chystala podávat, když Japonka z tribun zaslechla „Naomi, jsi hrozná“.

To hráčku rozhodilo a hlásila to okamžitě rozhodčí s tím, že by měli tohoto křiklouna vyhodit ze stadionu. Umpirová sudí jí však vysvětlila, že neví odkud to zaznělo a není tak schopná osobu potrestat. Většina diváků ji však potleskem okamžitě podpořila.

Rozhozená Japonka pak brzy prohrávala 0:3 a během střídání stran chtěla přes mikrofon rozhodčí k fanouškům promluvit. Ta jí to nedovolila a Ósakaová se tak mohla vyjádřit až při rozhovoru po utkání, které proplakala a nakonec ho prohrála 0:6, 4:6.

Se slzami v očích pak fanouškům poděkovala. „Abych byl upřímná, pokřikovalo se na mě už dřív. Moc mě to netrápilo, ale když se na mě křičí tady...“ začala vysvětlovat důvod svých slz. „Viděla jsem video, jak se tady hučelo na Venus a Serenu. Jestli jste to neviděli, tak byste se na to měli podívat. Nevím proč, ale dostalo se mi to do hlavy a neustále se mi to vracelo,“ připomněla incident z roku 2001, kdy Venus Williamsová nenastoupila do semifinále proti své sestře kvůli zraněnému kolenu.

Serena tehdy postoupila bez boje a ve finále vybojovala titul proti Kim Clijstersové. Spousta amerických fanoušků to ale rodině Williamsových dávala pořádně sežrat. Bučelo se jak na hrající Serenu, tak i na sestru Venus s otcem Richardem v hledišti.

Tentokrát však velká většina fanoušků v Indian Wells Ósakaovou podpořila, což připomněl moderátor na kurtu: „Jeden z deseti tisíc fanoušků není nic oproti zbylým 9 999. A my tě tady milujeme.“