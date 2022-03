Rukojmí války smí hrát. Svitolinová nastoupila proti Rusce, Bělorusky mlčí

Střední cestou jde tenis proti agresorům na Ukrajině. Tenistům a tenistkám z Ruska a Běloruska včetně světové jedničky Daniila Medveděva a dámské trojky Aryny Sabalenkové umožní nadále vykonávat svou práci. Mohou nastupovat na grandslamech i podnicích profesionálních Tour coby neutrální sportovci, nikoliv pod hlavičkou svých zemí. Ruské národní týmy jsou ale vyloučeny z Davis Cupu i BJK Cupu, kde měly oba obhajovat loňské tituly. V obou zemích jsou zrušeny i všechny menší turnaje pořádané ITF.

RUŠTÍ A BĚLORUŠTÍ TENISTÉ V TOP 100 ŽEBŘÍČKU 1. Daniil Medveděv (RUS) 6. Andrej Rubljov (RUS) 22. Aslan Karacev (RUS) 25. Karen Chačanov (RUS) 43. Ilja Ivaška (BLR)

Zásadní třecí plochy jsou, zdá se, prozatím uhlazeny. A tak se posledními událostmi zdrcená Ukrajinka Elina Svitolinová, světová patnáctka, která nejprve odmítla nastoupit na turnaji v Monterrey proti Rusce Anastasii Potapovové, nakonec uvolila v noci na středu do zápasu jít. WTA ji již s předstihem informovala, že odejme od jména soupeřky vlajku a Potapovová nastoupí jako neutrální sportovec. Symbolické gesto, kterým vzala rodačka z Oděsy zavděk.

„Z ničeho žádného ruského sportovce neviním. Oni nejsou zodpovědní za invazi do mé vlasti. Navíc bych chtěla ocenit všechny hráče, zejména ruské a běloruské, kteří statečně vyjádřili svůj protiválečný postoj. Jejich podpora je zásadní,“ uvedla na sociálních sítích sedmadvacetiletá tenistka, jež plánovala nastoupit v Mexiku v ukrajinských barvách, v nichž hrála loni na olympiádě v Tokiu. „Nebude to jen tak obyčejný zápas. Na bedrech ponesu celou Ukrajinu. Když vidím, jak naši lidé brání naši zemi, cítím jejich kuráž a budu také taková,“ slibovala.

Potapovová, nechtěná soupeřka, se sama pokusila vysvětlit, čím ruské tenistky a tenisté procházejí. „Bohužel jsme my, profesionální sportovci, rukojmími téhle situace. Je těžké to vysvětlit, ale nehledím na zemi, odkud pocházejí soupeřky. I já hraji sama za sebe, pro vítězství, abych předvedla svůj nejlepší tenis. A přestože nerozumím politice, jsem proti utrpení, slzám a válce.“

Ruští tenisté jsou jedněmi z nejviditelnějších reprezentantů země agresora Vladimira Putina na světové scéně a také aktuálními šampiony Davis Cupu i BJK Cupu. V drtivé většině ale žijí a trénují v zahraničí, mají zahraniční týmy, na rozdíl od svých krajanů (s výjimkou Marii Šarapovové) nefigurují v dopingových skandálech.

RUSKÉ A BĚLORUSKÉ TENISTKY V TOP 100 ŽEBŘÍČKU 3. Aryna Sabalenková (BLR) 14. Anastasia Pavljučenkovová (RUS) 16. Viktoria Azarenková (BLR) 24. Veronika Kuděrmetovová (RUS) 26. Daria Kasatkinová (RUS) 32. Ljudmila Samsonovová (RUS) 50. Jekatěrina Alexandrovová (RUS) 60. Aljaksandra Sasnovičová (BLR) 71. Varvara Gračevová (RUS) 86. Anna Kalinská (RUS)

Mužská světová jednička Daniil Medveděv má například základnu ve Francii, Andrej Rubljov s Karenem Chačanovem ve Španělsku. Ruští tenisté navíc momentálně patří k nejhlasitějším zastáncům míru. „Celý život reprezentuji Rusko, je to můj domov. Teď jsem vystrašená stejně jako moji přátelé a rodina. Ale nebojím se jasně říct svůj názor: jsem proti válce a násilí. Osobní ambice a politické motivy nemohou ospravedlnit násilí, které bere budoucnost nám i našim dětem,“ uvedla Anastasia Pavljučenkovová. Ironií osudu to nejsou Rusové, ale prominentní Bělorusky, občanky státu, který s agresí pomáhá, kdo mlčí. Viktoria Azarenková ani Aryna Sabalenková se zatím nevyjádřily.

Tenisový svět se prozatím neodhodlal na rozdíl od jiných sportů uplatnit princip kolektivní viny, po kterém někteří volají. A tak odvahu ukazují především ukrajinští sportovci.

Sergej Stachovskij, rodák z Kyjeva, jenž loni ukončil kariéru, se vydal na frontu. Odjel z Maďarska, kde žije, a přidal se k aktivním zálohám, aby pomáhal s obranou rodného města. „Nedokážu si představit, jestli mi manželka někdy opustí. Nejtěžší bylo, když jsem stál ve dveřích a můj tříletý syn se zeptal: Kam jdeš, táto? Odpověděl jsem mu, že se hned vrátím,“ vylíčil Stachovskij.

Jeho krajanka Dajana Jastremská absolvovala s patnáctiletou sestrou Ivannou, taktéž tenistkou, dramatickou cestu z rodné Oděsy do Francie. Bylo to minulý pátek krátce po vypuknutí války. Na malé lodi se dostaly do Rumunska, odtud pak letecky na turnaj do Lyonu. „Nevím, jak tahle válka skončí, ale starejte se jedna o durhou, jděte si za svými sny a vždycky držte spolu. O nás se nestrachujte, budeme v pořádku,“ vyprovodil otec své dvě dcery. Ty dostaly v Lyonu volnou kartu do soutěže ve čtyřhře, starší Dajana nastoupí i v singlu. Co bude pak? „Netuším. Musím počkat, co se stane s Ukrajinou a mým městem. Teď musím myslet především na sestřičku, postarat se o ni,“ rozplakala se při rozhovoru pro ESPN.

Rusko a Bělorusko mají celkově 5 tenistů a 10 tenistek v elitní stovce žebříčků ATP a WTA. Ti všichni i další jejich krajané mají zatím zelenou.

Co řekli ruští tenisté o válce na Ukrajině Daniil Medveděv „Jako tenista chci po celém světě propagovat mír. Hrajeme v tolika různých zemích. Hrál jsem v mnoha státech už jako junior a teď jako profesionál. Není jednoduché slyšet, co se nyní děje. Jsem pro mír.“ Andrej Rubljov „Žádnou válku, prosím. V takových chvílích si uvědomíte, jak je důležité mít na světě mír, respektovat druhé a být jednotní. Měli bychom pečovat jeden o druhého i naši planetu. To jsou nejdůležitější věci.“ Anastasia Pavljučenkovová „Celý život reprezentuji Rusko, je to můj domov. Teď jsem vystrašená stejně jako moji přátelé a rodina. Ale nebojím se jasně říct svůj názor: jsem proti válce a násilí. Osobní ambice a politické motivy nemohou ospravedlnit násilí, které bere budoucnost nám i našim dětem. Jsem zmatená a nevím, jak v této situaci pomoci.“

