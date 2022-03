Éra maratonů končí. Grandslamy se dohodly a utnou extrémy

Jedenáct hodin a pět minut. Legendární wimbledonský zápas Johna Isnera s Nicolasem Mahutem, který Američan dotáhl k výhře 70:68 v pátém setu, zůstane již navždy nejdelším střetem tenisových dějin. Takový extrém již nebude možný. Minulý týden grandslamové turnaje ohlásily sjednocení pravidel, které jde proti maratonům. V rozhodující sadě se na všech čtyřech bude hrát tiebreak do deseti bodů za stavu 6:6.

Když startovala rivalita Rogera Federera s Rafaelem Nadalem, hrála se i finále turnajů série Masters na tři vítězné sety. Nemluvě o Davis Cupu, v němž si Radek Štěpánek střihl v roce 2009 v chorvatské Poreči mač dlouhý 5 hodin a 59 minut, než udolal dvoumetrového střelce Iva Karloviče. Dodnes si dobře pamatuje, že tehdy dostal 78 es, což je jeho ročník narození.

„Známí odjížděli z hor v Itálii domů, a když se vrátili, já jsem pořád hrál. Ten zápas je nezapomenutelný a historický. Člověk musí jít nejen na krev, ale doopravdy až na dřeň,“ vzpomínal Štěpánek.

Češi jsou na seznamu maratonských tenisových bitev zapsáni hodně vysoko. Po legendě Isner – Mahut je druhým nejdelším zápasem dějin daviscupová čtyřhra, během níž se v sezoně 2013 rvali Tomáš Berdych s Lukášem Rosolem o vítězství 7 hodin a 2 minuty, než nakonec švýcarský pár Stan Wawrinka, Marco Chiudinelli přemohli 24:22 v rozhodující páté sadě.

Davis Cup už pro sezonu 2016 zrušil povinnost vyhrát rozhodující sadu o dva gamy a zavedl v ní tiebreak. Postupem času se k trendu zkracování duelů přidávaly i grandslamy. Každý to dělal podle svých pravidel. Na US Open se sice hrál rozhodující tiebreak už od roku 1970, před třemi lety k němu sáhly i Wimbledon a Austrálie.

Ale v Londýně se praktikovalo pravidlo o klasickém tiebreaku do sedmi bodů až za stavu 12:12 v rozhodující sadě. V Melbourne zase zkrácená hra do deseti bodů za stavu 6:6. Pouze Roland Garros se drželo historické klasiky vyhrát soudný set o dva gamy. Pravidla byla tak zmatená, že někdy ani sami hráči a hráčky nevěděli, co je čeká.

To již neplatí. Grandslamový výbor minulý týden oznámil, že všechny turnaje velké čtyřky počínaje letošním Roland Garros zavedou na zkušební období této sezony sjednocený herní systém.

Tiebreak se v rozhodující sadě bude hrát už za stavu 6:6 a do deseti bodů. „Po skončení kompletního grandslamového roku zkonzultujeme pravidlo s WTA, ATP a ITF, než případě přistoupíme k trvalé změně pravidel,“ uvedl grandslamový výbor v prohlášení.

Tenis tak definitivně vstupuje do nové éry, která víc dbá na tempo zápasů, jejich délku, ale také na zdraví hráčů a čas pro regeneraci. „Na jednu stranu je dobrá věc, že se pravidla sjednotila. Na druhou stranu tenis byl výjimečný i tím, jak byl každý pátý set jiný,“ míní dvoumetrový Američan Isner, jenž bude navždy zapsán coby vítěz nejdelšího mače dějin.

Byl to tenkrát ve Wimbledonu 2010 sci-fi zážitek. Isner s Mahutem odehráli 183 gamů, což je neskutečné, uvážíme-li, že Rafaelu Nadalovi stačilo k triumfu na Roland Garros 2008 absolvovat pouhých 169 her. Jen rozhodující set trval 8 hodin a 11 minut, sám o sobě by byl nejdelším utkáním dějin.

Mahut v pátém setu podával třiašedesátkrát na udržení v zápase, Isner trefil 358 vítězných úderů. Celkem se odehrálo 980 výměn, jen pátý set by vydal za čtrnáct běžných setů. Ti dva obehráli 40 tub s tenisáky. A tak dále, a tak dále… Oba byli vítězové a vlastně i poražení. Zcela vyčerpaný Isner na druhý den získal ve 2. kole jen 5 gamů, netrefil jediné eso a vypadl.

Takový kolaps už se nebude opakovat. Stejně jako takový maraton. „Tenhle rekord by ale stejně nikdo nepřekonal,“ usmál se Američan.