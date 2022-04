Alcaraz (18) může v Miami být nejmladším vítězem, teď vyzve Nora

V nedělním finále vyzve o pět let staršího Nora Caspera Ruuda a pokud uspěje, ve světovém žebříčku se vyhoupne ze 16. místa na jedenácté. Ruud oslaví v pondělí rovněž nové maximum, po postupu do finále je sedmý.

Alcaraz si zahraje největší finále měsíc před 19. narozeninami. Tituly z okruhu ATP má zatím dva: z letošního turnaje v Riu de Janeiro a loňského Umagu, oba se konaly na antuce. „Pokusím se hrát tak, jako by to bylo první kolo, abych skryl nervy. Myslím, že si to užiju a bude to skvělé finále,“ řekl tenista, jenž s Hurkaczem v prvním tie-breaku prohrával 3:5. Čtyřmi body ale průběh otočil a druhý tie-break už ovládl jasně 7:2.

Ruud si v Miami také zahraje o první titul z turnaje série Masters. V úvodním semifinále šestý nasazený tenista zdolal Francisca Cerúndola z Argentiny 6:4, 6:1. S Alcarazem se utkají podruhé, loni na antuce v Marbelle uspěl Španěl ve dvou setech.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,554.920 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Ruud (6-Nor.) - F. Cerúndolo (Arg.) 6:4, 6:1

Alcaraz (14-Šp.) - Hurkacz (8-Pol.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).