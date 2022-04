Alcaraz (18) dotáhl senzaci do konce, je nejmladším vítězem Masters v Miami

Zatímco v sobotu vybojovala Polka Iga Šwiateková coby čtvrtá hráčka v historii prestižní Sunshine Double, tedy ovládla v jednom roce Indian Wells a Miami, v neděli se do kronik floridského podniku zapsal zlatým písmem Carlos Alcaraz – stal se prvním španělským a zároveň nejmladším šampionem.

„Ani nedokážu popsat, jak se právě teď cítím,“ zářil po finále. Do bitvy o trofej vstoupil špatně a šestý nasazený Nor utekl do vedení 3:0. Postupně se však Španěl dostával do rytmu a v sedmé hře dokázal sebrat ztracené podání zpět, čímž snížil na 3:4. Za stavu 5:5 pak přišel klíčový brejk Alcaraze. Španěl úvodní sadu získal 7:5.

V úvodu druhého setu dokázal rozjetý mladík soupeři sebrat hned dvakrát servis. I když se Norovi povedl jeden rebreak, na obrat to bylo málo. Španělský favorit zápasu zvládl poslední game ve velkém stylu a zápas uzavřel čistou hrou po hodině a 50 minutách.

„Snažil jsem se neustále útočit, aby soupeř nemohl diktovat hru. Je pro mě výjimečné vyhrát svůj první titul z Masters zrovna v Miami,“ prohlásil Alcaraz. Po triumfech na turnajích ATP na antuce v Rio de Janeiru a v Umagu získal loňský šampion turnaje hráčů do 21 let nejcennější trofej. Ve světovém žebříčku se posune z 16. pozice na 11. příčku.

Měsíc před 19. narozeninami se Alcaraz stal třetím nejmladším šampionem některého z turnajů tisícové kategorie. V mladším věku dokázali vyhrát na Masters pouze Američan Michael Chang a Rafael Nadal.

Nejmladší šampioni Miami Open

Carlos Alcaraz (Šp.) 18 let a 11 měsíců (2022) Novak Djokovič (Srb.) 19 let a 10 měsíců (2007) Andre Agassi (USA) 19 let a 11 měsíců (1990) Michael Chang (USA) 20 let a 1 měsíc (1992)

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,554.920 dolarů):

Dvouhra - finále:

Alcaraz (14-Šp.) - Ruud (6-Nor.) 7:5, 6:4.