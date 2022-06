Návrat na jeden turnaj. Trénink je horší než StarDance, líčí Hlaváčková

S manželem Fabriziem, jenž pracuje pro WTA, objela v poslední době pár turnajů. Když viděla opět plné tribuny, trochu se jí zastesklo. A Andrea Sestini Hlaváčková dostala nápad. Lucko, zahraj si se mnou ještě poslední turnaj, navrhla v Římě Lucii Hradecké, parťačce, s níž slavila největší úspěchy. Do 24 hodin dostala kladnou odpověď.

A tak se H+H opět objeví na scéně. Iniciátorka nápadu Hlaváčková se těší, jak vezme na kurt i tříletou dcerku Isabellu. „I kdyby si z toho neměla nic pamatovat a mít z turnaje jen fotku, tak to bude hezký,“ líčí Hlaváčková, jež mluví o jednom potenciálním zápasu. To Hradecká míří mnohem výš, loni pražský turnaj s Marií Bouzkovou vyhrála, coby stále aktivní devatenáctá deblistka světa nemíní být do počtu.

Andreo, jak jdou vaše rozdílné ambice s Lucií dohromady?

„Když jsem Lucku dopředu varovala, že to bude jen jeden zápas, tak mi připomněla, že v Praze hodně obhajuje. A jelikož ve Wimbledonu nejsou body, tak se jí budou hodit. Takže o to víc se připravuji, abychom alespoň nějakou část obhájily. I tak nemám velká očekávání. Ale chtěla bych se rozloučit důstojně a kvalitním tenisem. Aby si lidé, co se na nás přijdou podívat, vzpomněly na to, že H+H bylo sranda sledovat a byly to jejich oblíbené hráčky.“

Kdy jste Lucii oslovila?

„Na turnaji v Římě. Lucka mě potěšila, do nějakých 24 hodin mi start potvrdila. Jsem moc ráda. To, že kývla, pro mě bylo zásadní. Upřímně si nedovedu představit, že bych na kurt šla do posledního turnaje s někým jiným.“

Když jste v únoru 2019 oznamovala, že jste těhotná, nechala jste si otevřená zadní vrátka pro comeback. Ten tedy skutečně proběhne jen na jednom turnaji?

„Ano, není to úplný návrat do tenisového světa, ale rozloučení. Od chvíle, co jsem v roce 2018 v Singapuru na Masters odehrála poslední turnaj, jsem si myslela, že se na kurty už profesionálně nevrátím. A abych byla upřímná, tenis mi během covidu vůbec nechyběl. Ale letos, jak se vrací lidé do ochozů a turnaje se začínají hrát bez bublin, jsem se byla podívat v Marbelle a v Římě, kde pracoval manžel. Viděla jsem řadu hráček, jak se vrací na okruh s miminky a říkala si, že to není až tak mimo. Začalo to ve mně hlodat, a tak přišla myšlenka na rozlučku. Na víc se ale necítím. Nechci obětovat až moc velkou část dětství své dcery, abych se vracela na kurty, kde jsem už v mých očích dokázala víc, než jsem si dovedla představit. Takže jsem myšlenku na plnohodnotný comeback v hlavě nikdy ani neměla.“

Máte stále zmražený žebříček?

„Ano, jsem díky němu devátá na světě, takže s přihláškou nebude problém. Jen ho nemůžu použít pro nasazení. V prvním kole nasazené nebudeme, ale nemůžeme hrát s nasazeným párem, což je taky výhoda.“

Jak bolí návrat na kurty. Už jste v tréninku?

„Začínala jsem, když chybělo do turnaje 66 dní. Hned druhý den jsem chytila střevní chřipku a dostala se na úplné dno fyzických schopností. Takže teď mám za sebou dva a půl týdne lehčího tréninku. Je to běh na delší trať, nesmím se hlavně zranit. Zatím to bolí, ale jde to. Mám za sebou zkušenosti ze StarDance a nedá se to srovnat. Bolí to víc a je to náročnější, i když neženu tělo do extrémů. Vrchol přípravy přijde za dva tři týdny, pak se dávky musí zase snižovat, abych měla šťávu na turnaj.“

Jak tedy trénujete?

„Aktuálně je to o technice, aby si tělo zvyklo tlouct do balónku. Musím otlouct zápěstí, ramena, lokty. Pak přijde fáze, kdy to skombinuju s kondicí, naberu malinko svaly a výdrž. A pak se bude ladit. Forma není ještě top, ale snažím si hlavně užít tu cestu.“

Jakou roli hrála ve vašem rozhodnutí dcera Isabella?

„Ona je jedním z důvodů, proč jsem se chtěla rozloučit tenisově. Aby mě viděla při zápase a došlo jí, že nechodím jen hrát s tatínkem, ale můj tenis taky něco znamenal. I kdyby si z toho neměla nic pamatovat a mít z turnaje jen fotku, tak to bude hezký.“

Přemýšlela jste o tom, jak rozlučku zvládnete emociálně?

„Jsem takový ubrekánek, takže přestože se loučím v totálním štěstí, nic mi nikam neutíká a nikdo mi nic nevzal, očekávám, že asi nějaká slza ukápne. Už si v hlavě říkám, komu všemu musím poděkovat. Vím, že Lucka Šafářová se loučila na tom samém turnaji v slzách, byla šťastná a už byla tou dobou těhotná. Tenkrát jsem ji říkala, že na to, že byla těhotná, vlastně ani pořádně nebrečela. Já v těhotenství brečela, jen se otevřely dveře. Takže u mě určitě slza taky ukápne.“

S dalšími tenisovými maminkami Lucií Šafářovou a Barborou Strýcovou často vyrážíte na společné procházky. Co říkaly na váš nápad?

„Bára se Šafi se o něm dozvěděly jako jedny z prvních hned po rodině. Minimálně jednou týdně se vidíme. Obě mě hrozně mile překvapily, když řekly, že by u toho chtěly být. Bude fajn je tu vidět mezi diváky. Chtělo by to pro děti nějaké prolejzačky a hodně dobrot.“

Víte, že i Lucie Hradecká se chystá po sezoně končit?

„Možná je i to důvod proč do toho šla. Ale vážně nevím. Klobouk dolů, že ji tenis stále naplňuje a baví, pořád se mu věnuje na plné pecky. Vím, že tuhle sezonu hraje se Saniou Mirzaovou a když jste v páru s cizinkou, obyčejně po Wimbledonu začínáte až na americké šňůře. Mají určitě cíl dostat se letos na Masters, takže jsem jim do toho nechtěla zasahovat. Ale termínově to vyšlo.“

Zmínila jste, že jste si po kariéře zařídila krásný život. Co je vlastně jeho náplní?

„Péče o dceru zabere největší část dne. A nejhezčí část kariéry po kariéře je, že jsem se dostala k moderování. Moderuju pořad v rozhlase, pracuji pro televizi. To mě hrozně baví, využívám jakoukoliv šanci moderovat a komentovat. Taky při turnaji v Praze budu ještě expertkou ČT, bude mě tam plno. Dělám i další věci. Zažila jsem StarDance, což byl půlroční projekt, který mě naplňoval. Starám se o sociální sítě, dělám tréninky s fanoušky, prostě od všeho něco. Hrozně mě to baví, je to krásný život.“